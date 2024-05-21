Viral Perempuan Ini Kena Prank Ayahnya, Diajak Urusan Penting Gak Tahunya..

SETIAP orang tua terlebih lagi seorang ayah sepertinya memang mempunyai keunikan masing-masing. Seringkali juga anak yang menjadi “korban” dari kerandoman para bapak.

Seperti video yang dibagikan akun @nanana, dimana ia sedang dibonceng oleh sang ayah yang mengendarai motor lengkap dengan menggunakan helm.

“mba tangi melu ayah penting iki” tulisnya dalam video. Namun ternyata ia diminta ikut hanya untuk menemani sang ayah COD (cash on delivery) ayam hidup yang dipegang anak perempuan tersebut menggunakan tas khusus untuk membawa ayam.

“cod petekkk” tambahnya. Video ini pun viral dan banyak diunggah kembali pada platform yang berbeda seperti Instagram, salah satunya akun Instagram @undercover.id, banyak cerita dari anak yang menjadi sasaran keunikan ayahnya.

“Pernah pas lagi tidur di kerjain, pagi pagi pas libur sekolah dibangunin katanya penting, ehh disuruh megangin cermin buat beliau cukuran jenggot” kata akun @cime*****

BACA JUGA: Ini Potret Terbaru Zara Putri Ridwan Kamil Terlihat Gunakan Hijab Lagi

“random bangettt, bapakku malah kalo keluar (deket) ngajak bonceng 3, bapak aku ibuk:') dan aku tau itu gabakal bisa diulang suatu saat nanti” kata @scr*****

“Mbak kita sama,beda nya aku gendong sangkar burung” ucap @rai*****.