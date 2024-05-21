Aaliyah Massaid Ngeluh Punya Kantong Mata, Begini Tips Sederhana yang Ampuh Menghilangkannya

ALIYAH Massaid memang kerap tampil cantik dan elegan di setiap kesempatan. Namun, baru-baru ini, Aaliyah mengeluhlan penampilannya yang dirasa kurang maksimal.

Momen itu dibagikan Aaliyah di Insta Story-nya, @aaliyah.massaid. Calon istri Thariq Halilintar itu mengeluhkan soal kantong matanya yang terlihat membesar. “Gimana cara hilangin kantong mata ya guys?,” tulis Aaliyah.

Kantung mata putri Reza Artamevia ini terlihat sedikit membesar sehingga terlihat saat dirinya tersenyum. Meski sepele, masalah kantong mata ini terkadang bikin kurang percaya diri.

Melansir Mayo Clinic, kantong mata bisa membesar akibat struktur jaringan dan otot yang menopang kelopak mata melemah. Kulit yang mulai kendur, bisa membuat lemak yang berada di sekitar mata berpindah ke area di bawah mata. Beberapa faktor kantong mata terlihat besar ialah penuaan retensi cairan, kurang tidur, alergi hingga genetik.

Jangan panik, bila Anda mengalami permasalahan serupa seperti Aaliyah Massaid, ada beberapa cara mudah yang bisa menangani kantong mata. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di rumah. Simak tips berikut melansir Healthline.

Oleskan kantong teh

Pertama ialah menggunakan kantong teh di bawah mata. Anda dapat menggunakan kantong teh berkafein di bawah mata Anda untuk membantu mengatasi lingkaran hitam dan kantong yang membesar.

Kafein dalam teh mengandung antioksidan kuat dan dapat meningkatkan aliran darah ke kulit Anda. Cara ini juga dapat melindungi kantong mata dari sinar UV dan berpotensi memperlambat proses penuaan.

Cara menggunakannya pun mudah. Seduh dua kantong teh selama 3 hingga 5 menit. Biarkan kantong teh mendingin di lemari es selama 20 menit, peras sisa cairannya dan oleskan ke area bawah mata Anda. Biarkan kantong teh selama 15 hingga 30 menit.