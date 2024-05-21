Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Bahan Kandungan Lip Balm yang Tak Direkomendasikan Dermatologis

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |14:30 WIB
Ini Bahan Kandungan Lip Balm yang Tak Direkomendasikan Dermatologis
Kandungan dalam lip balm, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

LIP balm jadi produk perawatan bibir yang penting bagi semua orang, baik wanita atau pun pria. Terutama bagi orang-orang dengan tipe bibir kering dan pecah-pecah, tentunya pemakaian lip balm sehari-hari menjadi hal wajib.

Maka dari itu, memilih produk lip balm harus tepat dan tak boleh asal, karena lip balm yang tidak tepat bisa memperburuk kondisi bibir Anda. Psalanya, seperti dijelaskan Dermatologis, Dr. Rachael Teo menjelaskan bahwa bibir punya lapisan kulit yang jauh lebih tipis dan sensitif dibandingkan bagian kulit di tubuh lainnya. Hal ini yang membuat perawatannya harus lebih hati-hati.

 BACA JUGA:

“Kulit di bibir lebih tipis dan sensitif, serta berisiko menjadi kering dan pecah-pecah", kata Dr. Rachael Teo, dikutip dari Daily Vanity, Selasa (21/6/2024)

 

Lebih lanjut ia mengungkap beberapa faktor baik dari luar atau pun dalam, yang bisa memicu bibir menjadi kering, seperti paparan sinar matahari, reaksi bahan kimia dari produk bibir, hingga kekurangan nutrisi.

“Pemicunya bisa seperti paparan sinar matahari, angin, lingkungan kering, atau reaksi bahan kimia dalam produk yang bersentuhan dengan bibir kita,” tambahnya.

Menurutnya, penggunaan lip balm memang bisa membantu menghidrasi bibir agar terhindar dari pecah-pecah dan bibir kering. Ia menyarankan untuk mengaplikasikan lip balm sebanyak 3-4 kali dalam sehari.

Halaman:
1 2 3
      
