Balita Asal Inggris Idap Penyakit Leukimia, Alami Gejala Sering Mendengkur

SEORANG ibu asal Inggris bernama Ellie Keating menyadari ada sesuatu yang bermasalah dengan putranya, Mason pada Desember 2019 lalu. Mason kerap kali kesulitan bernapas di malam hari.

Tak cuma itu, Mason juga mengalami demam tinggi terus menerus dalam waktu cukup lama. Kemudian Ellie Keating membawanya ke dokter umum untuk memeriksakan kondisi putranya tercinta pada Januari hingga Maret 2020. Ellie Keating menemukan putranya juga sering berkeringat di malam hari, namun menurut dokter Mason menderita infeksi virus.

Setelah itu, kondisi Mason tak kunjung membaik. Bahkan dia sempat muntah dan kesulitan untuk berdiri. Melihat kondisi putranya yang semakin parah, Ellie Keating langsung memanggil ambulans dan melarikan putra kecilnya ke rumah sakit.

Ellie Keating merasa bahwa putranya mengidap penyakit lain, bukan sekadar infeksi virus baisa. Sebab gejala yang muncul semakin parah.

“Seiring dengan semakin banyaknya gejala yang muncul, tidak tepat jika itu adalah infeksi virus biasa,” kata Ellie Keating, dikutip dari People, Selasa (21/5/2024).

Mason mengalami muntah–muntah, bahkan ia pun tidak mau makan dan minum. Bahkan ketika mengganti popok Mason, Ellie Keating melihat bahwa popok putranya sangat kering. Ia pun langsung mengetahui ada yang tidak beres dari kesehatan anaknya.

“Dia kemudian muntah-muntah, dan kotorannya tampak seperti dia baru saja menelan tembakau; itu benar-benar kecil. Dia tidak makan dan dia tidak minum, yang berarti tidak ada popok basah. Saya tahu itu adalah alarm nomor satu ketika seorang anak tidak memiliki popok basah,” ujarnya.

Kemudian Mason melakukan perawatan intensif dan melakukan rontgen dada serta tes darah. Ternyata Mason mengendap leukemia limfoblastik akut sel T. Mason menjadi sering batuk dan mendengkur di malam hari, padahal sebelumnya ia tak pernah melakukan hal tersebut.

“Salah satu kekhawatiran utama saya adalah batuk ini; sangat, sangat berat. Itu mulai membuatnya mendengkur di malam hari, dan dia belum pernah mendengkur sebelumnya,” tutur Ellie Keating.

Ellie Keating tak percaya dan terpuruk ketika mendengar kabar bahwa putra kecilnya mengidap kanker di usia yang masih sangat dini. Bahkan dia tak tahu gejala-gejala yang muncul dari kanker tersebut.

“Aku menangis tersedu-sedu. Ketika saya mulai menyadari fakta bahwa dia menderita kanker, saya dikejutkan dengan 'dia akan mati.' Saya tidak punya kesempatan untuk meneliti terapi alternatif; saya tidak punya waktu,” tuturnya.