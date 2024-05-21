Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Balita Asal Inggris Idap Penyakit Leukimia, Alami Gejala Sering Mendengkur

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:00 WIB
Balita Asal Inggris Idap Penyakit Leukimia, Alami Gejala Sering Mendengkur
Ellie Keating dan Mason. (Foto: People)
A
A
A

SEORANG ibu asal Inggris bernama Ellie Keating menyadari ada sesuatu yang bermasalah dengan putranya, Mason pada Desember 2019 lalu. Mason kerap kali kesulitan bernapas di malam hari.

Tak cuma itu, Mason juga mengalami demam tinggi terus menerus dalam waktu cukup lama. Kemudian Ellie Keating membawanya ke dokter umum untuk memeriksakan kondisi putranya tercinta pada Januari hingga Maret 2020. Ellie Keating menemukan putranya juga sering berkeringat di malam hari, namun menurut dokter Mason menderita infeksi virus.

Setelah itu, kondisi Mason tak kunjung membaik. Bahkan dia sempat muntah dan kesulitan untuk berdiri. Melihat kondisi putranya yang semakin parah, Ellie Keating langsung memanggil ambulans dan melarikan putra kecilnya ke rumah sakit.

Ellie Keating merasa bahwa putranya mengidap penyakit lain, bukan sekadar infeksi virus baisa. Sebab gejala yang muncul semakin parah.

“Seiring dengan semakin banyaknya gejala yang muncul, tidak tepat jika itu adalah infeksi virus biasa,” kata Ellie Keating, dikutip dari People, Selasa (21/5/2024).

Ellie Keating dan Mason

Mason mengalami muntah–muntah, bahkan ia pun tidak mau makan dan minum. Bahkan ketika mengganti popok Mason, Ellie Keating melihat bahwa popok putranya sangat kering. Ia pun langsung mengetahui ada yang tidak beres dari kesehatan anaknya.

“Dia kemudian muntah-muntah, dan kotorannya tampak seperti dia baru saja menelan tembakau; itu benar-benar kecil. Dia tidak makan dan dia tidak minum, yang berarti tidak ada popok basah. Saya tahu itu adalah alarm nomor satu ketika seorang anak tidak memiliki popok basah,” ujarnya.

Kemudian Mason melakukan perawatan intensif dan melakukan rontgen dada serta tes darah. Ternyata Mason mengendap leukemia limfoblastik akut sel T. Mason menjadi sering batuk dan mendengkur di malam hari, padahal sebelumnya ia tak pernah melakukan hal tersebut.

“Salah satu kekhawatiran utama saya adalah batuk ini; sangat, sangat berat. Itu mulai membuatnya mendengkur di malam hari, dan dia belum pernah mendengkur sebelumnya,” tutur Ellie Keating.

Ellie Keating tak percaya dan terpuruk ketika mendengar kabar bahwa putra kecilnya mengidap kanker di usia yang masih sangat dini. Bahkan dia tak tahu gejala-gejala yang muncul dari kanker tersebut.

“Aku menangis tersedu-sedu. Ketika saya mulai menyadari fakta bahwa dia menderita kanker, saya dikejutkan dengan 'dia akan mati.' Saya tidak punya kesempatan untuk meneliti terapi alternatif; saya tidak punya waktu,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement