Tips Menjaga Kualitas Suara Agar Tetap Merdu ala Anneth

MEMPERTAHANKAN suara yang indah dan merdu adalah hal yang penting bagi seorang penyanyi, terutama ketika jadwal padat menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari.

Bagi Anneth, yang telah berhasil melangkah di dunia musik sejak usia muda, menjaga kualitas suara yang optimal di tengah kesibukan adalah hal yang tak bisa diabaikan.

Anneth juga menyadari bahwa mewujudkan suara yang merdu tidak hanya mengandalkan bakat semata, tetapi juga memerlukan perawatan yang baik terhadap tubuh dan pola makan yang sehat. Namun di balik kesuksesannya, Anneth ternyata memiliki tips khusus untuk menjaga kualitas suaranya, terutama di tengah jadwalnya yang padat.

Saat diwawancarai Okezone.com beberapa waktu lalu, berikut beberapa tips Anneth menjaga kualitas suara agar tetap merdu.

1. Makan Kencur untuk Merawat Suara

Salah satu rahasia Anneth yaitu kebiasaannya mengonsumsi kencur sebelum menyanyi. Kencur, dengan rasa hangat dan aroma yang khas, telah menjadi bagian penting dari rutinitas Anneth dalam menjaga kelembutan dan kejernihan suaranya.

"Biasanya sebelum nyanyi aku suka makan kencur utuh dikupas lalu langsung dimakan," tutur Anneth. Kencur diyakini memiliki efek yang dapat membantu menjaga kesehatan tenggorokan, sehingga memastikan suara tetap merdu dan terhindar dari gangguan.

2. Hindari Makanan Pedas

Anneth juga mengungkapkan bahwa dia membatasi konsumsi makanan pedas, terutama sebelum sesi menyanyi. Makanan pedas dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan mengganggu keseimbangan suara, sehingga Anneth menghindarinya untuk memastikan performa vokalnya tetap optimal.

"Makanan yang dipantang yaitu makanan yang pedas karena pas nyanyi suaranya jadi agak tajam," tuturnya.

3. Waspadai Makanan yang Dapat Memengaruhi Kesehatan

Selain itu, Anneth juga sangat memperhatikan pola makannya sehari-hari, terutama menjelang penampilan penting. Dia mengaku menghindari mengonsumsi es beberapa hari sebelum penampilan karena khawatir akan berpotensi menyebabkan flu, batuk, atau radang.

"Terus kalau beberapa hari sebelum nyanyi ngga minum es karena takutnya tiba-tiba flu, batuk atau radang," tuturnya.

Menghindari makanan yang dapat memengaruhi kesehatan tubuh adalah langkah yang penting bagi seorang penyanyi yang ingin menjaga kualitas suara mereka tetap optimal.