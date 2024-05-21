OOTD Aaliyah Massaid dengan Kemeja dan Rok Pendek, Harganya Lebih dari Rp100 Juta!

AALIYAH Massaid terus menjadi sorotan publik, terlebih belum lama ini dia dilamar sang kekasih, Thariq Halilintar. Gerak-gerik Aaliyah seperti dipantau banyak netizen, termasuk apa yang dikenakannya.

Nah, baru-baru ini Aaliyah Massaid membagikan unggahan foto di Instagram @aaliyah.massaid, memperlihatkan dirinya mengenakan OOTD all in Gucci. Gayanya benar-benar bak sosialita muda.

Penasaran gak dengan setiap item fashion yang dipakai Aaliyah Massaid di unggahan tersebut? Berikut ulasan MNC Portal selengkapnya:

Baju seharga Rp75 jutaan

Di pemotretan ini, Aaliyah mengenakan semacam jumpsuit lengan dan celana pendek bernama Women's Natural Brown Gucci Supreme Canvas Playsuit. Pakaian itu menurut laman Lyst dihargai 4.709 USD atau sekitar Rp75,4 jutaan. Bukan harga yang murah bukan?

Tas mungil tapi mahal

Tas mungil yang digenggam Aaliyah itu harganya gak kaleng-kaleng. Tas Gucci tipe Luce Small Shoulder Bag itu menurut laman Haute24, harganya mencapai Rp45,7 jutaan. Kaget gak?