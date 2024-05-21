Ardhito Pramono Ungkap Kurt Cobain Jadi Kiblat Fashion kala Manggung

MUSISI sekaligus aktor Ardhito Pramono sudah melekat sekali dengan gaya pakaian yang casual dan simple. Gaya andalan yang dia pakai seperti kemeja dan sepatu docmart (Doctor Martens) andalannya.

Namun dibalik penampilannya itu, Ardhito mengaku tidak mempunyai inspirasi untuk memadukan outfit. Ia kerap memadukan busana yang akan dipakai sesuai dengan apa yang ada dipikirannya.

Ardhito menambahkan, banyak musisi-musisi luar negri yang menurutnya menarik dan kerap kali dijadikan contoh outfit untuk manggung dan sehari hari, salah satunya yaitu Kurt Cobain.

BACA JUGA: Ini Potret Terbaru Zara Putri Ridwan Kamil Terlihat Gunakan Hijab Lagi

"Yang outfitnya keren itu, Kurt Cobain kali ya. Dia simple dengan kaos dan celena gombrong tetapi bisa menjadi keren," katanya dalam wawancara yang dilakukan bersama Okezone.

Walaupun cukup memperhatikan penampilan, ia tidak memiliki request khusus untuk outfitnya saat manggung atau mengisi acara. Saking simplenya dalam berpakaian, Ardhito justru tidak suka dengan fashion item branded yang terlalu menonjol.

Pria yang memiliki warna favorite biru dan hijau ini juga sempat membagikan tips and tricknya untuk para wanita dan pria agar cara berpakaianmya tidak terlalu mencolok.

"Untuk mix and match wanita diusahakan kalau atasnya terbuka bawahnya harus tertutup dan sebaliknya, dan kalau atasnya udah heboh, bawahnya yang simple aja. Kalau untuk pria yang penting nyaman aja sih dipakainya jangan terlalu banyak menggunakan costum yang banyak motifnya," tuturnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)