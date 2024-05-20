Kepala Asrama Yayasan Yatim dan Dhuafa Jati Baru Sambut Baik Donasi Buku dari MNC Life dan MNC Peduli

YAYASAN Yatim dan Dhuafa Jati Baru menyambut baik pemberian buku dari MNC Life dan MNC Peduli. Pemberian buku itu dilakukan di Yayasan Yatim dan Dhuafa Jati Baru, Senin (20/5/2024).

“Alhamdulillah, kegiatan donasi buku ini sangat membantu anak-anak di sini. Membaca buku membuka wawasan mereka dan memberikan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik,” ujar Kepala Asrama Yayasan Yatim dan Dhuafa Jati Baru, Siswadi saat ditemui MNC Portal di Yayasan Yatim dan Dhuafa Jati Baru, Senin (20/5/2024).

Siswadi mengatakan pemberian buku ini menjadi salah satu cara mengenalkan dan meningkatkan minat membaca buku pada anak-anak. Hal itu agar anak-anak bisa memahami apa yang ada di buku.

“Dengan membaca buku nantinya bisa diaplikasikan ke kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Pondok Yatim dan Dhuafa untuk menggali potensi yang ada di dirinya. Dengan adanya buku yang ada dari MNC Life sangat bermanfaat bagi anak-anak,” katanya.