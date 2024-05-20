Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tingkatkan Minat Baca, MNC Life dan MNC Peduli Bagikan Buku ke Panti Asuhan Yayasan Yatim Dhuafa Jati Baru

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |23:42 WIB
Tingkatkan Minat Baca, MNC Life dan MNC Peduli Bagikan Buku ke Panti Asuhan Yayasan Yatim Dhuafa Jati Baru
MNC Peduli dan MNC Life bagikan buku ke panti asuhan. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
A
A
A

MNC Life bersama dengan MNC Peduli, menyelenggarakan acara donasi buku dan berbagi mengenai pentingnya membaca buku kepada puluhan anak yatim piatu dari Panti Asuhan Yayasan Yatim Dhuafa Jati Baru pada Senin (20/05/2024).

Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen MNC Life dalam mendukung pendidikan dan meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak panti asuhan.

“Kami berharap melalui program ini, anak-anak dapat memahami pentingnya membaca buku sebagai jendela dunia dan dapat meraih cita-cita mereka," ujar Risye kepada MNC Portal saat ditemui di Panti Asuhan Yayasan Yatim Dhuafa Jati Baru, Senin (20/05/2024).

MNC Peduli

Menurut Risye mencintai buku di usia dini sangatlah baik. Dengan kegiatan ini juga bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca buku yang ringan.

“Jadi untuk mengurangi ketergantungan pada gadget dan sosial media karena dengan membaca kita memiliki kesempatan untuk belajar dan gimana kita akan berbagi apa yang kita baca tersebut,” tuturnya.

Risye mengaku senang ketika melihat antusias dari anak-anak panti asuhan mendapatkan buku-buku bacaan. Dia pun mengatakan program seperti ini akan terus berlanjut.

“(antusias) Seneng sih, abis ini kita bikin acara story telling dengan teman-teman dari MNC Life kepada anak-anak yang ada di panti,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Panti Asuhan MNC Life MNC Peduli
