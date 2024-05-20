Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Beli Buket Bunga untuk Wisudanya Sendiri, Netizen: Biar Dikira Ada yang Kasih Ya?

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |07:08 WIB
Viral Pria Ini Beli Buket Bunga untuk Wisudanya Sendiri, Netizen: Biar Dikira Ada yang Kasih Ya?
Viral Buket Bunga untuk Wisuda. (Foto: TikTok)
A
A
A

WISUDA merupakan momen penting merayakan pencapaian besar yang sudah dilakukan seseorang. Untuk merayakan momen istimewa ini, memberikan hadiah yang bermakna dan berkesan menjadi pilihan banyak orang.

Salah satu hadiah yang populer adalah bucket bunga. Selain untuk memberikan hadiah untuk orang lain, bucket bunga juga bisa menjadi hadiah untuk diri sendiri sebagai bentuk mengapresiasi diri karena sudah berhasil meraih pencapaian.

Viral Buket BUnga

Sama seperti yang ada pada video satu ini, dimana seorang pemuda datangi adiknya hanya untuk menitipkan bucket bunga. Hanya saja bucket bunga itu bukanlah untuk temannya, melainkan untuk dirinya sendiri.

Dalam video tersebut, terlihat buket berisikan bunga dan boneka kecil itu diletakan di depan pintu. Tidak lama kemudian ia kembali pergi membawa motor bersama temannya.

“Orang gila mana yang nitipi buket pas wisudanya,” tulis pemilik akun dalam video.

Melalui video itu, netizen sudah bisa menebak tujuan dari menitipkan bucket tersebut. Diketahui pria ini menitipkannya supaya sang adik dapat membawakannya saat acara wisuda.

Halaman:
1 2
      
