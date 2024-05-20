5 Potret Pemain Voli Se-Young Hyuk, Tubuh Atletisnya Bikin Jatuh Cinta

HYUK Se-Young merupakan pemain voli asal Korea Selatan yang kini kerap membela Timnas Korea. Dia memulai karier profesionalnya sebagai atlet voli pada tingkat nasional dan internasional.

Dia pun telah mencatatkan berbagai prestasi sepanjang kariernya, bahkan dia sempat mendapat penghargaan MVP. Dia level internasional, Se-Young Hyuk telah menjadi bagian dari tim voli putri Korea Selatan dalam berbagai turnamen, termasuk Kejuaraan Dunia, Piala Dunia, dan Olimpiade.

Selain prestasi yang ditorehkan oleh Hyuk Se-Young, penampilan Hyuk Se-Young pun banyak mendapat decak kagum. Dia pun kerap membagikan potret dirinya di akun sosial media Instagramnya @imsy_y.

Wajahnya Imut Seperti Babyface

Se-Young Hyuk tampak sedang berpose candid dengan rambut bondol dan parasnya yang terlihat imut tampak sedang berada di pantai dengan mengenakan jaket berwarna hitam yang dipadukan dengan celana denim serta shoulder bag yang menjadi pemanisnya.

Rambut Bondol Bikin Gemas

Potret Se-Young Hyuk kali ini tampil casual dengan baju polos lengan panjang berwarna hitam serta dengan make upnya yang natural serta rambut bondol yang menjadi ciri khasnya tampak membuat ia terkesan sangat menggemaskan.

Tampil Eksis dengan Berbagai Pose

Se-Young terlihat tampil eksis saat sedang photoboth dengan berlatar biru muda sama seperti baju yang ia pakai, tampak ia berpose dengan berbagai macam gaya mulai dari gaya peace, love, dan memegang pipi .