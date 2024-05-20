Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pemain Voli Se-Young Hyuk, Tubuh Atletisnya Bikin Jatuh Cinta

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Pemain Voli Se-Young Hyuk, Tubuh Atletisnya Bikin Jatuh Cinta
Se-Young Hyuk. (Foto: Instagram)
A
A
A

HYUK Se-Young merupakan pemain voli asal Korea Selatan yang kini kerap membela Timnas Korea. Dia memulai karier profesionalnya sebagai atlet voli pada tingkat nasional dan internasional.

Dia pun telah mencatatkan berbagai prestasi sepanjang kariernya, bahkan dia sempat mendapat penghargaan MVP. Dia level internasional, Se-Young Hyuk telah menjadi bagian dari tim voli putri Korea Selatan dalam berbagai turnamen, termasuk Kejuaraan Dunia, Piala Dunia, dan Olimpiade.

Selain prestasi yang ditorehkan oleh Hyuk Se-Young, penampilan Hyuk Se-Young pun banyak mendapat decak kagum. Dia pun kerap membagikan potret dirinya di akun sosial media Instagramnya @imsy_y.

Wajahnya Imut Seperti Babyface

Se-Young Hyuk

Se-Young Hyuk tampak sedang berpose candid dengan rambut bondol dan parasnya yang terlihat imut tampak sedang berada di pantai dengan mengenakan jaket berwarna hitam yang dipadukan dengan celana denim serta shoulder bag yang menjadi pemanisnya.

Rambut Bondol Bikin Gemas

Se-Young Hyuk

Potret Se-Young Hyuk kali ini tampil casual dengan baju polos lengan panjang berwarna hitam serta dengan make upnya yang natural serta rambut bondol yang menjadi ciri khasnya tampak membuat ia terkesan sangat menggemaskan.

Tampil Eksis dengan Berbagai Pose

 Se-Young Hyuk

Se-Young terlihat tampil eksis saat sedang photoboth dengan berlatar biru muda sama seperti baju yang ia pakai, tampak ia berpose dengan berbagai macam gaya mulai dari gaya peace, love, dan memegang pipi .

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement