Pesan Haru Reza Artamevia untuk Mendiang Adjie Massaid Jelang Pernikahan Aaliyah Massaid

AALIYAH Massaid baru saja dilamar oleh sang kekasih, Thariq Halilintar secara romantic di Thailand. Usai bertunangan, kini keduanya tengah mempersiapkan hari bahagia menuju ke pelaminan.

Jelang pernikahannya dengan sang calon istri, Thariq Halilintar diketahui sudah berziarah ke makam ayah Aaliyah, almarhum Adjie Massaid untuk meminta restu. Didampingi Aaliyah, keduanya bersimpuh dan mencium pusara makam Adjie seraya memanjatkan doa.

Momen ini pun diunggah ulang oleh ibunda Aaliyah, Reza Artamevia di akun Instagram pribadinya. Melalui unggahannya itu, diva senior tersebut menuliskan pesan menyentuh untuk ayah dari dua putrinya tersebut.

BACA JUGA:

BACA JUGA:

Reza menyampaikan pesan kepada Adjie bahwa putri bungsu mereka, kini akan menyambut kehidupannya yang baru dengan dinikahi oleh Thariq Halilintar