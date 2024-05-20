Dikelilingi Banyak Orang, 5 Zodiak Ini Suka Tetap Sering Merasa Kesepian

RAMAI dan penuh dikelilingi oleh banyak orang, belum tentu tak merasa kesepian. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tetap merasa sendirian dan terisolasi dari orang lain, meski pun dikelilingi banyak orang.

Menurut para astrolog, zodiak-zodiak ini memiliki karakteristik dan pola pikir yang membuat mereka lebih rentan terhadap rasa kesepian. Simak ulasan singkat berikut tentang kelima zodiak yang paling sering merasa kesepian dan alasan di baliknya, seperti telah dirangkum dari Times of India, Minggu (26/5/2024)

1. Cancer: Sosok yang sangat sensitif dan emosional, mereka mendambakan kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Ketika mereka tidak merasa terhubung dengan orang lain, mereka akan mudah merasa kesepian.

Sayangnya, Cancer seringkali kesulitan untuk mengungkapkan perasaan mereka, sehingga mereka memendamnya dalam hati dan merasa sendirian dalam kesedihan mereka.

2. Scorpio: Punya jiwa yang penuh gairah dan semangat, namun mereka juga menyimpan rasa takut untuk terluka. Hal ini membuat mereka sulit untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang dekat. Akibatnya, Scorpio seringkali menarik diri dari orang lain dan memilih untuk menyendiri. Rasa ingin terhubung dengan orang lain memang ada, tetapi rasa takut terluka yang lebih kuat membuat mereka merasa kesepian.