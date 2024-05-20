4 Zodiak Ini Pintar Adu Argumen, Siap Menang Adu Mulut!

PERDEBATAN merupakan suatu situasi hal yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ketika berdebat atau beradu argumen, ada tipe orang yang mencoba untuk tetap tenang dan tak sedikit juga sebagian orang begitu keras untuk mempertahankan pendirian mereka.

Ternyata skill seperti ini, dilihat dari kacamata astrologi, bisa dipengaruhi oleh tanda zodiak yang mereka miliki, termasuk kecenderungan untuk berdebat. Diwarta dari Astrotalk, Minggu (26/5/2024) berikut tanda zodiak yang disebut jago adu argument.

BACA JUGA:

1. Aries: Berapi-api dan kompetetif, membuat Aries tidak takut untuk beradu argumen. Zodiak domba jantan senang menghadapi tantangan dan menikmati perdebatan tersebut. Sifat asertif dan kegigihan yang tak kenal lelah membuat mereka menjadi lawan yang tangguh dalam debat apa pun.

2. Taurus: Meski Taurus dikenal sebagai zodiak yang tenang dan sabar, mereka bisa berubah menjadi sangat keras kepala, terutama saat menyangkut keyakinan mereka.

Jika Taurus merasa terancam atau dirugikan, maka tidak akan ragu untuk membela diri dengan penuh semangat. Sifat keras kepala ini muncul karena keinginan untuk melindungi apa yang mereka anggap penting dan menjaga stabilitas dalam hidup.