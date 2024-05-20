Virgo hingga Pisces, 4 Zodiak Ini Sopan Banget

SERING merasa penasaran terhadap seseorang yang memiliki karakter berkelas dan terkesan sopan dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain?

Sedikit banyak, karakter seseorang ini bisa merupakan bawaan alami dari tanda zodiak yang dimiliki loh jika dilihat secara astrologi. Melansir dari Astrotalk, Minggu (26/5/2024) berikut empat zodiak yang dinilai sangat sopan dalam sehari-harinya.

1. Libra: Bagaikan timbangan yang selalu mencari keseimbangan, para Libra bijaksana sehingga bisa bersosialisasi dengan anggun dan mudah bergaul. Si Libra sangat menjunjung tinggi keadilan dan selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan orang lain.

2. Pisces: Memiliki empati yang tinggi dan selalu berusaha memahami perasaan orang lain. Pisces selalu bersikap baik dan perhatian kepada orang lain.