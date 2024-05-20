Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Taylor Swift Tampil dengan Gaun Berhiaskan Putih Berhiaskan Tulisan Tangan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |19:02 WIB
Taylor Swift Tampil dengan Gaun Berhiaskan Putih Berhiaskan Tulisan Tangan
Taylor Swift. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Taylor Swift memang kerap menjadi inspirasi banyak orang. Mulai dari musik hingga penampilannya kerap menjadi kiblat banyak penggemarnya.

Nah, terbaur dalam tur Era Eropanya dimulai Mei di La Défense Arena di Paris, dia menampilkan fashion yang menakjubkan. Masing-masing mewakili era berbeda dalam perjalanan musiknya.

Taylor Swift

Setelah perilisan album gandanya yang mendapat pujian, The Tortured Poets Department, Taylor dengan mulus mengintegrasikan babak baru ini ke dalam penampilannya. Dia pun memamerkan beberapa pakaian baru yang menakjubkan.

Namun, ada satu gaun yang secara khusus memikat hati para penggemar (dan media): gaun putih cantik yang dihiasi tulisan, seperti catatan penyair.

Taylor Swift

Selama pertunjukan, Taylor naik panggung dengan gaun Vivienne Westwood yang dirancang khusus. Terbuat dari taffeta daur ulang, korset tanpa lengan memeluk tubuhnya dengan elegan. Roknya, sebuah mahakarya asimetri, memperlihatkan satu kaki, menambah drama.

Namun, teks pada gaun itu benar-benar mencuri perhatian. "Aku mencintaimu, itu menghancurkan hidupku," kalimat memilukan dari singel "The Tortured Poets Department" "Fortnight" tersebar di rok dalam huruf hitam yang indah, sebuah gema visual dari sentimen lagu tersebut.

