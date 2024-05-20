Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Penting Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa untuk 38 Finalis Miss Indonesia 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:40 WIB
Pesan Penting Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa untuk 38 Finalis Miss Indonesia 2024
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: MPI/Ayu Utami)
USAI rangkaian proses audisi ketat baik secara online dan road show langsung ke beberapa kota besar di Indonesia, kini sebanyak 38 finalis Miss Indonesia 2024 telah terpilih untuk mewakili provinsinya masing-masing.

Pemenang Miss Indonesia tahun ini, nantinya akan menggantikan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa untuk bertugas dan mewakili Indonesia ke ajang Miss World. Sebagai senior, Audrey Vanessa yang juga hadir dalam konferensi pers hari ini, memberikan wejangan kepada ke-38 finalis.

Pesan pertamanya, ia mengingatkan agar semua finalis tak boleh cepat puas dan wajib terus mengasah kemampuan saat proses karantina yang berlangsung selama dua minggu.

"Untuk temen teman-teman finalis kalian sudah sangat bersinar kalau aku lihat wajah-wajah kalian itu memancarkan kecantikan,” ucap Audrey Vanessa, kala saat ditemui MNC Portal di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (20/5/2024)

 

(Foto: MPI/ Ayu Utami) 

“IngatIah selama dua minggu ini kalian bener-bener asah kemampuan kalian, kalian juga improve your self," tegasnya.

