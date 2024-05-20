Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Taylor-Joy di Cannes Film Festival 2024 Tampil Cantik dan Glamor ala Hollywood

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |18:04 WIB
Taylor-Joy di Cannes Film Festival 2024 Tampil Cantik dan Glamor ala Hollywood
Anya Taylor-Joy. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Taylor-Joy mengubah Festival Film Cannes 2024 menjadi runway miliknya sendiri. Dia tampil dengan beragam gaya memukau mulai dari gaya musim panas Prancis hingga glamor Hollywood yang tak lekang oleh waktu.

Kedatangan Anya Taylor-Joy di Cannes sungguh luar biasa. Dia pertama kali terlihat di Hotel Martinez yang ikonik mengenakan gaun tembaga dari koleksi Atlein Musim Semi 2024.

Atasan dramatis dari Jacquemus dan sandal stiletto coklat dari Jimmy Choo. Penampilannya dilengkapi dengan lipstik merah khasnya dan mata kucing Oliver People yang bergaya untuk nuansa Hollywood kuno.

Anya Taylor-Joy

Ajna menunjukkan sisi yang lebih lembut dan feminin dengan blus Damson Madder Lolita dengan pita biru dan kerah Peter Pan besar. Dipadukan dengan rok mini denim Maison Margiela dan sepatu pump metalik, penampilannya terlihat ceria dan anggun. Sepatu hak perak dan mata kucing kulit penyu melengkapi pakaian menawan ini.

Keesokan harinya, Anya memukau para tamu yang hadir saat meninggalkan Le Majestic Hotel dengan mengenakan gaun strapless serba putih dari koleksi Jacquemus Le Marriage. Gaun ini dihiasi dengan applique bunga 3D yang memberikan tampilan halus.

Dia kembali mengenakan topi jerami lebar, kali ini diikat dengan pita di lehernya, menjadi tren topi matahari bertepi lebar musim panas ini. Sandal gladiator Aquazzura dan lipstik merah khasnya melengkapi tampilan dreamy.

Anya Taylor-Joy

Puncak penampilan Anya di Cannes tidak diragukan lagi adalah pemutaran perdana karpet merah Furiosa: Mad Max Saga. Ia memancarkan gaya bintang Hollywood klasik seperti Marilyn Monroe dan Grace Kelly serta tampil memukau dalam balutan gaun sampanye Dior Haute Couture rancangan Maria Grazia Chiuri.

Korset strapless dan pinggang yang diikat menonjolkan lekuk tubuhnya, sementara rok A-line yang dihiasi kristal putih kecil berkilau di setiap langkah. Terinspirasi oleh gaun Meksiko dari koleksi Christian Dior tahun 1957, gaun ini merupakan penghormatan sempurna terhadap glamor Hollywood kuno.

Tatanan rambut klasik, bibir merah dramatis, dan perhiasan dari Tiffany and Co. Penampilan cantik melengkapi penampilannya, membuat semua orang terpesona.

Telusuri berita women lainnya
