Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Nimas Sabella, Sosok Wanita Cantik yang Viral Usai Diteror Teman SMP Selama 10 Tahun

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:51 WIB
Mengenal Nimas Sabella, Sosok Wanita Cantik yang Viral Usai Diteror Teman SMP Selama 10 Tahun
Ilustrasi mengenal Nimas Sabella ( Foto : Instagram)
A
A
A

MENGENAL Nimas Sabella, sosok wanita cantik yang viral usai diteror teman SMP selama 10 tahun. Namanya bahkan menjadi trending di media sosial X. Hal ini bermula saat Nimas curhat soal teror yang dialaminya melalui cuitannya.

Dia mengaku diteror mantan teman sekelasnya selama 10 tahun hingga hidupnya tidak tenang. Pria bernama Adi tersebut berkali-kali mengajaknya menikah, mengganggunya melalui telepon hingga menuliskan khayalannya soal Nimas di akun X nya.

Hal ini terus berlanjut selama 10 tahun lamanya. Cuitan ini pun viral hingga dilihat sebanyak 26 juta kali.

Beberapa warganet ingin mengenal Nimas Sabella, sosok wanita cantik yang viral usai diteror teman SMP selama 10 tahun. Dirinya diketahui pernah bersekolah di salah satu sekolah negeri Surabaya.

Dia pun melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan Komunikasi. Pemilik nama Nimas Runeh Sabella Sutopo pernah sebagai Staff Magang di kantor pemerintahan. Sebelumnya, Nimas pun menceritakan awal mula peristiwa tersebut.

Ternyata, Adi salah paham dengan kebaikan Nimas, Kala itu, Nimas yang melihat Adi sebagai anak pendiam di kelas, tak punya teman, dan jarang ke kantin suatu hari bertanya ke Adi, "Gak ke kantin?" Lalu dijawab tidak karena ia tak membawa uang ke sekolah. Nimas lalu memberinya Rp5 ribu untuk makan. Dari situ lah, Adi mulai menerornya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170959//dpr-OTB4_large.jpg
DPR Usul Satu Warga Satu Akun Media Sosial, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/612/3130956//aprila_majid_dan_kedua_anaknya-6rgT_large.jpeg
Kehidupan Terkini Aprilia Majid Usai Viral Kasus Hilangnya Suami, Sukses Jadi Selebgram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/598/3126924//kisah_viral_specta-FKsq_large.jpg
GTV Hadirkan Kisah Viral Specta untuk Anda si Paling Update
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3125976//masya_allah_pemuda_ini_tak_bisa_bicara_tapi_mampu_lantunkan_ayat_suci_alquran_dengan_merdu-ny3B_large.jpg
Masya Allah! Pemuda Ini Tak Bisa Bicara, tapi Mampu Lantunkan Ayat Suci Alquran dengan Merdu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/598/3124686//kisah_viral_specta-JIaT_large.jpeg
Tak Perlu Scroll Berjam-Jam, Semua Tren Ada di Kisah Viral Specta GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/612/3123973//viral_motor_harley_berjalan_tanpa_pengendara_warga_kebingungan-hW58_large.jpg
Viral! Motor Harley Berjalan Tanpa Pengendara, Warga Kebingungan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement