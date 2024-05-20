Mengenal Nimas Sabella, Sosok Wanita Cantik yang Viral Usai Diteror Teman SMP Selama 10 Tahun

MENGENAL Nimas Sabella, sosok wanita cantik yang viral usai diteror teman SMP selama 10 tahun. Namanya bahkan menjadi trending di media sosial X. Hal ini bermula saat Nimas curhat soal teror yang dialaminya melalui cuitannya.

Dia mengaku diteror mantan teman sekelasnya selama 10 tahun hingga hidupnya tidak tenang. Pria bernama Adi tersebut berkali-kali mengajaknya menikah, mengganggunya melalui telepon hingga menuliskan khayalannya soal Nimas di akun X nya.

Hal ini terus berlanjut selama 10 tahun lamanya. Cuitan ini pun viral hingga dilihat sebanyak 26 juta kali.

Beberapa warganet ingin mengenal Nimas Sabella, sosok wanita cantik yang viral usai diteror teman SMP selama 10 tahun. Dirinya diketahui pernah bersekolah di salah satu sekolah negeri Surabaya.

Dia pun melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan Komunikasi. Pemilik nama Nimas Runeh Sabella Sutopo pernah sebagai Staff Magang di kantor pemerintahan. Sebelumnya, Nimas pun menceritakan awal mula peristiwa tersebut.

Ternyata, Adi salah paham dengan kebaikan Nimas, Kala itu, Nimas yang melihat Adi sebagai anak pendiam di kelas, tak punya teman, dan jarang ke kantin suatu hari bertanya ke Adi, "Gak ke kantin?" Lalu dijawab tidak karena ia tak membawa uang ke sekolah. Nimas lalu memberinya Rp5 ribu untuk makan. Dari situ lah, Adi mulai menerornya.