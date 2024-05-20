Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sajian Budaya Nusantara Buka Welcoming Dinner World Water Forum ke-10

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:30 WIB
Sajian Budaya Nusantara Buka Welcoming Dinner World Water Forum ke-10
Welcoming Dinner World Water Forum ke-10, (Foto: Tangkapan layar media sosial))
WORLD Water Forum ke-10 diketahui tengah digelar di Bali, forum internasional tidak hanya sebagai forum yang mengajak semua pihak untuk berdiskusi dan berbagi ilmu serta praktik nyata dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.

Seperti diungkap Menparekraf RI, Sandiaga Uno, juga menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan dan mempromosikan kekayaan budaya serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Setelah diajak mengikuti Balinese Water Purification Ceremony, para kepala negara, tamu VIP, dan delegasi World Water Forum juga disuguhkan dengan deretan keragaman budaya Indonesia lainnya dalam welcoming dinner di salah satu destinasi ikonik di Bali, yakni Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana," kata Sandiaga

Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 sukses digelar, semala m Minggu (19/5/2024) di di di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Selama sesi acara, para tamu undangan juga disuguhkan dengan ragam tarian dengan koreografi ragam budaya Indonesia, mulai dari tarian khas Bali sebagai pembuka, dianjutkan tarian khas Sumbawa dan Melayu.

Lebih lanjut ia mengatakan, para kepala negara dan delegasi sangat menikmati beragam sajian dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Mulai dari pertunjukan khas Nusantara hingga hidangan tradisional Indonesia yang lezat dan beragam.

Dimulai dari pakaian yang dikenakan oleh para tamu yang hadir. Presiden Joko Widodo hadir mengenakan kemeja lengan panjang warna cokelat dengan bahan tenun Sintang khas Kalimantan Barat. Sementara untuk undangan lainnya hadir menggunakan kemeja bahan tenun Endek khas Bali.

