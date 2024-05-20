Potret Hailey Bieber Pamer Baby Bump, Bahagia Punya Momongan dari Justin Bieber

PASANG selebriti Justin Bieber dan Hailey Bieber memang baru mengumumkan anak pertama mereka beberapa waktu lalu. Meskipun kehamilan ini baru diumumkan, rumor Hailey Bieber hamil memang telah terdengar sejak tahun lalu.

Kini, Hailey pun tengah menikmati perjalanan kehamilannya mengandung anak pertama dirinya dan Justin Bieber. Dia pun terlihat memamerkan foto-fotonya tersebut, di foto baby bump itu pun Hailey terlihat cantik dengan perut yang terus berkembang.

Hailey Bieber, yang pertama kali, kembali dengan kabar terbaru tentang perjalanannya sebagai calon ibu, yang sedang mengandung anak pertama pasangannya Justin Bieber. Melalui akun Instagramnya, ia mengunggah sederet foto yang mendokumentasikan kehamilannya selama ini.

Postingan tersebut diberi caption "Beberapa minggu terakhir..." diikuti dengan serangkaian emoji yang seolah mengisyaratkan bahwa meskipun Hailey sedang berjuang dengan perubahan besar yang terjadi pada tubuhnya, ia merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa selama kehamilannya.

Foto-foto ini menunjukkan pertumbuhan bayi Hailey. Dalam beberapa foto, calon ibu itu membelai perutnya sambil mengenakan kemeja dasi kupu-kupu berpayet berwarna merah muda yang trendi.