Viral Anak Perempuan Ngambek ke Ayahnya, Netizen: Percuma Tato Sangar

SIKAP perempuan memang kerap menjadi misteri bagi para pria, apalagi jika mereka tiba-tiba ngambek. Bahkan bibit ngambek tersebut nampaknya sudah ada sejak kecil.

Seperti kejadian dalam video yang diunggah akun Tiktok @ayuasri11. Ia membagikan video dimana anak perempuannya terlihat sedang marah, sembari dibujuk oleh sang ayah.

Yang membuat netizen salfok (salah fokus) adalah beberapa tato yang ada pada tubuh ayahnya. Meskipun memiliki tato yang cukup sangar, tetapi ayah ini tetap sabar dan dengan lembut membujuk putri kecilnya.

Orang yang memilik tato biasanya identik dengan pembawaan diri yang galak dan sangar. Seorang yang memiliki tato juga sering kali mendapatkan pandangan negatif dari sekitar. Namun, kenyataannya tato tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menilai karakter seseorang.

“The real bibit bibit cewek ngambekan, bener kata orang , punya anak cewek itu sepaket sama drama,” tulisnya dalam caption.

Tidak mudah untuk meluluhkan hati gadis kecil ini, sebab terlihat dari video ayahnya berulang kali mencoba menyentuh sambil meminta maaf dan berjanji akan membelikan es krim tetapi si anak tetap menepis sambil menundukkan badan menunjukan postur sedih.