Sandiaga Ungkap Cara Unik Hemat Pemakaian Air, Seperti Apa?

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut mengungkap gaya hidupnya yang mulai bijak menggunakan air. Cara ini sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran sebagai masyarakat Indonesia untuk menghemat penggunaan air.

Menurut Sandi, salah satu gaya hidup yang bijak akan penggunaan air ini sudah ia lakukan bersama sang istri, Nur Asia Uno.

Salah satunya mulai dari menghemat air minum yang mereka konsumsi dengan tidak membuangnya sia-sia.

“Saya sama Mba Nur ini kebetulan sangat menjaga penggunaan air di keseharian kita. Misalnya, saya sama Mba Nur paling gemas kalau melihat air (gelas) ini dibuang. Jadi, selalu kita habiskan, dalam bentuk kita konsumsi atau kita pindahkan ke tumblr,” jelas Sandi dalam Konferensi Pers World Water Forum ke-10, di Bali, Senin (20/5/2024).

Tak hanya dari air minum, bijak menggunakan air juga dia lakukan saat mandi sehari-hari. Uniknya, ia mengaku sering kali mandi berdua dengan sang istri demi menghemat penggunaan air.

“Setetes air itu enggak boleh terbuang percuma. Ini menjadi gaya hidup kita. Dan kalau mandi, bukan hanya cepat-cepat, kadang-kadang saya mandi berdua sama Bu Nur, itu bisa menghemat (air),” ucap Sandi sembari tertawa.

Berawal dari gaya hidupnya ini, dirinya berharap masyarakat Indonesia jadi memiliki kesadaran untuk turut mengubah lifestyle mereka.