Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Ungkap Cara Unik Hemat Pemakaian Air, Seperti Apa?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:41 WIB
Sandiaga Ungkap Cara Unik Hemat Pemakaian Air, Seperti Apa?
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut mengungkap gaya hidupnya yang mulai bijak menggunakan air. Cara ini sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran sebagai masyarakat Indonesia untuk menghemat penggunaan air.

Menurut Sandi, salah satu gaya hidup yang bijak akan penggunaan air ini sudah ia lakukan bersama sang istri, Nur Asia Uno.

Salah satunya mulai dari menghemat air minum yang mereka konsumsi dengan tidak membuangnya sia-sia.

“Saya sama Mba Nur ini kebetulan sangat menjaga penggunaan air di keseharian kita. Misalnya, saya sama Mba Nur paling gemas kalau melihat air (gelas) ini dibuang. Jadi, selalu kita habiskan, dalam bentuk kita konsumsi atau kita pindahkan ke tumblr,” jelas Sandi dalam Konferensi Pers World Water Forum ke-10, di Bali, Senin (20/5/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: YouTube/Kemenparekraf)

Tak hanya dari air minum, bijak menggunakan air juga dia lakukan saat mandi sehari-hari. Uniknya, ia mengaku sering kali mandi berdua dengan sang istri demi menghemat penggunaan air.

“Setetes air itu enggak boleh terbuang percuma. Ini menjadi gaya hidup kita. Dan kalau mandi, bukan hanya cepat-cepat, kadang-kadang saya mandi berdua sama Bu Nur, itu bisa menghemat (air),” ucap Sandi sembari tertawa.

Berawal dari gaya hidupnya ini, dirinya berharap masyarakat Indonesia jadi memiliki kesadaran untuk turut mengubah lifestyle mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement