Soroti Pengerukan Tebing Uluwatu untuk Resort, Sandiaga: Harus Dikaji Ulang

PUBLIK tengah digegerkan dengan pembangunan sebuah resort yang mengeruk destinasi wisata alam, Tebing Uluwatu, Bali. Beredar video tebing tersebut sebagian hancur akibat pembangunan resort tersebut.

Dari akun Instagram, @niluhdjelantik, beredar pula momen tebing tersebut terkikis. Terlihat penampakan alat berat di tebing tersebut.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno pun turun tangan menanggapi hal ini. Sandi menegaskan akan langsung memeriksa perihal pembangunan resort yang merusak Tebing Uluwatu itu.

(Foto: Instagram/@niluhdjelantik)

“Saat ada viral pembangunan tersebut, saya bukan hanya mengecek dan memerintahkan berkoordinasi, tapi juga bersamaan dengan Pemprov untuk menghentikan pembangunannya untuk sementara,” kata Sandi dalam Konferensi Pers Menparekraf World Water Forum ke-10, Senin (20/5/2024).

Ia menjelaskan, penghentian pembangunan itu juga untuk mengkaji ulang perihal semua aspek perizinan, kelangsungan dan keberlanjutan.

“Kita pastikan dulu semuanya sudah mengacu, walaupun izin-izinnya sudah dipenuhi, secara tata ruang ini tepat atau enggak, ini dikaji ulang,” lanjutnya.