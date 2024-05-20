Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Teh Putih untuk Perawatan Kulit

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:30 WIB
5 Manfaat Teh Putih untuk Perawatan Kulit
Teh Putih (Foto: Highend)
A
A
A

TEH putih merupakan varian teh Camellia sinensis yang sama dengan teh hijau dan hitam. Teh putih pun sudah lama dimanfaatkan karena khasiatnya bagi kesehatan.

Namun banyak orang yang belum mengetahui bahwa teh putih juga memiliki banyak khasiat bermanfaat yang baik untuk kecantikan kulit Anda. Dikenal karena kandungan antioksidannya yang kaya, teh putih bisa menjadi tambahan yang bagus untuk rutinitas perawatan kulit Anda. 

Berikut manfaat teh putih seperti dilansir berbagai sumber.

Perlindungan Antioksidan

Teh putih kaya akan antioksidan seperti polifenol dan katekin, yang membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan penuaan kulit, termasuk garis-garis, kerutan, dan hiperpigmentasi.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
