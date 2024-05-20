Ini 2 Kategori Fast Track Terbaru di Miss Indonesia 2024

ADA yang berbeda dalam gelaran ajang Miss Indonesia tahun ini. Selain jumlah finalis yang bertambah menjadi 38 orang karena ada tambahan provinsi Papua Barat Daya. Miss Indonesia 2024 juga diketahui menyuguhkan fast track kategori baru.

Liliana Tanoesoedibjo, Chairwoman of Miss Indonesia Organization mengatakan jika finalis dapat memenangkan ketujuh fast track tersebut, maka akan bisa melenggang masuk ke 15 besar.

"Ada tujuh fast track, di mana nanti pemenang dari 7 fast track itu akan masuk 15 besar," kata Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (20/5/2024)

Nah, kategori terbaru dari fast track Miss Indonesia tahun ini adalah kategori yaitu Art Photograph yang merepresentasikan diri sendiri sesuai dari daerah Provinsi asal finalis.

"Iya ada fast track yang baru, yakni art photograph setiap dari finalis itu membawakan satu foto yang mana mereka harus bekerjasama dengan fotografer, make up artis, styles di mana mereka harus membawakan diri mereka dengan provinsi mereka," jelas Liliana Tanoesoedibjo.