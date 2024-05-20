Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Tips Sehat dan Bugar Indira Sudiro: Pentingnya Body Wellness

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:30 WIB
Tips Sehat dan Bugar Indira Sudiro: Pentingnya Body Wellness
Putri Indonesia Pertama Indira Sudiro ajak perempuan untuk hidup sehat jiwa dan raga dalam talk show bertems Be Beautiful Inside Out ( Foto: dok Pos Indonesia)
A
A
A

Putri Indonesia pertama Indira Sudiro mengedukasi perempuan Indonesia untuk hidup sehat jiwa dan raga. Untuk mencapainya perlu menyeimbangkan antara jiwa, tubuh, dan pikiran.

Hal tersebut dijelaskan oleh pemilik nama lengkap Indira Paramarini Soediro ini pada talkshow yang diselenggarakan NDerma Aesthetic Wellness dengan tema Be Beautiful Inside Out, di Jakarta, pada Kamis, (16/5/2024).

“Kita bicara tentang be beautiful inside out. Setiap perempuan harus ada body wellness antara jiwa, tubuh, dan pikiran. Itu bisa dicapai kalau kamu bisa menyelaraskan ketiga hal tersebut,” ucap Indira Sudiro.

 BACA JUGA:

Wanita yang tetap terlihat cantik dan bugar di usia 52 tahun ini menegaskan setiap perempuan wajib menjaga dirinya agar tetap sehat dan bugar, tak hanya secara fisik atau penampilan, namun juga sehat dan bugar secara mental dan spiritual. Melalui talkshow tersebut para perempuan diajak menyadari pentingnya pengembangan diri melalui pendekatan yang meliputi keselarasan hubungan antara tubuh, pikiran dan jiwa.

Halaman:
1 2 3
      
