Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jadi Bridesmaid Mahalini dan Rizky Febian, Nia Ramadhani Beri Pesan Menyentuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |18:57 WIB
Jadi Bridesmaid Mahalini dan Rizky Febian, Nia Ramadhani Beri Pesan Menyentuh
Nia Ramadhani beri pesan untuk Rizky Febian dan Mahalini. (Foto: Instagram @mahaliniraharja)
A
A
A

SELEBRITIS Nia Ramadhani turut menjadi bridesmaid di resepsi kedua pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Nia hadir sebagai sahabat Mahalini dan tampil memesona di acara spesial yang digelar di Bali ini.

Tak hanya hadir sebagai bridesmaid, Nia juga memberikan pesan menyentuh di resepsi pernikahan Iky dan Lini. Telah mengarungi asam manis kehidupan rumah tangga, Nia pun menyampaikan petuahnya untuk dua sejoli yang baru mengarungi rumah tangga ini.

“Pesan aku, ingat terus perasaan kalian hari ini,” ucap Nia dilansir akun Instagram-nya, @ramadhaniebakrie, Minggu (19/5/2024).

Nia mengatakan Iky dan Lini harus selalu memperjuangkan rumah tangga mereka. Dia berpesan agar Iky dan Lini bisa selalu mengenang momen indah mereka berdua meski nantinya ada permasalahan kecil dalam pernikahan.

Rizky dan Mahalini

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008185/5-potret-mesra-rizky-febian-dan-mahalini-usai-resmi-jadi-suami-istri-MsTS6wjuYl.jpg
5 Potret Mesra Rizky Febian dan Mahalini Usai Resmi Jadi Suami Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/612/2926572/potret-mesra-rizky-febian-bareng-mahalini-di-thailand-pelukan-di-eskalator-hingga-berjemur-matahari-Ej9uBnMmSN.jpg
Potret Mesra Rizky Febian Bareng Mahalini di Thailand, Pelukan di Eskalator hingga Berjemur Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/08/194/2809896/7-potret-mahalini-yang-resmi-tunangan-dengan-rizky-febian-cantiknya-kelewatan-Tt2sS0Rc6F.jpg
7 Potret Mahalini yang Resmi Tunangan dengan Rizky Febian, Cantiknya Kelewatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/11/194/2592677/seksinya-gaya-mahalini-pakai-dress-lengan-buntung-netizen-bikin-gemes-dbuK4A9QnS.jpg
Seksinya Gaya Mahalini Pakai Dress Lengan Buntung, Netizen: Bikin Gemes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/09/194/2590862/5-potret-mahalini-dan-rizky-febian-serasi-pakai-busana-adat-bali-wZDTUKtQt3.jpg
5 Potret Mahalini dan Rizky Febian Serasi Pakai Busana Adat Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/13/194/2560973/intip-gaya-mahalini-dengan-outer-melorot-netizen-tahu-kan-kenapa-rizky-febian-klepek-klepek-l7okqtm3R0.jpg
Intip Gaya Mahalini dengan Outer Melorot, Netizen: Tahu Kan Kenapa Rizky Febian Klepek-Klepek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement