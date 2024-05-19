Jadi Bridesmaid Mahalini dan Rizky Febian, Nia Ramadhani Beri Pesan Menyentuh

SELEBRITIS Nia Ramadhani turut menjadi bridesmaid di resepsi kedua pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Nia hadir sebagai sahabat Mahalini dan tampil memesona di acara spesial yang digelar di Bali ini.

Tak hanya hadir sebagai bridesmaid, Nia juga memberikan pesan menyentuh di resepsi pernikahan Iky dan Lini. Telah mengarungi asam manis kehidupan rumah tangga, Nia pun menyampaikan petuahnya untuk dua sejoli yang baru mengarungi rumah tangga ini.

“Pesan aku, ingat terus perasaan kalian hari ini,” ucap Nia dilansir akun Instagram-nya, @ramadhaniebakrie, Minggu (19/5/2024).

Nia mengatakan Iky dan Lini harus selalu memperjuangkan rumah tangga mereka. Dia berpesan agar Iky dan Lini bisa selalu mengenang momen indah mereka berdua meski nantinya ada permasalahan kecil dalam pernikahan.