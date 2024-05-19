Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Setelah Ruben Onsu, Kini Baim Wong yang Ditanyakan Keberadaan Istri saat Liburan Bareng Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |13:08 WIB
Setelah Ruben Onsu, Kini Baim Wong yang Ditanyakan Keberadaan Istri saat Liburan Bareng Anak
Baim Wong dan Anaknya. (Foto: Instagram)
A
A
A

RUBEN Onsu baru-baru ii memamerkan potret kebersamaannya dengan ketiga anaknya. Mereka tampak bermain di kebun bintang. Bahkan, Betrand Peto pun ikut bermain bersama dan memberi makan jerapah.

Tapi, netizen malah fokus pada keberadaan Sarwendah yang dianggap menghilang. Nah, hal yang sama pun terjadi pada presenter Baim Wong belum lama ini, ketika membagikan momen berlibur dengan kedua putranya, Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong.

Melansir unggahan akun Instagram pribadinya @baimwong, Baim Wong mengajak dua jagoannya dari Lombok untuk mengunjungi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bukan hanya mengenalkan keindahan alam Indonesia kepada sang buah hati, Baim Wong juga mengajak putranya untuk melihat orang utan dan satwa lainnya secara langsung.

Baim wong

Kiano dan Kenzo juga diajak oleh sang ayah untuk melihat budaya asli NTB yang eksotis, mulai dari seni musik hingga rumah adat khas NTB.

Mereka juga sempat menyaksikan langsung keindahan laut NTB. Kedua putranya tampak begitu bahagia ikut dalam liburan tersebut. Baim Wong pun tampak selalu berdekatan dengan kedua putranya itu.

Pria 43 tahun itu pun sempat mengunggah foto bertiga bersama dengan kedua putranya pada 5 Mei yang lalu. Namun ternyata unggahan tersebut memicu pertanyaan publik mengenai keberadaan sang istri yaitu Paula Verhoeven.

Bagaimana tidak? Paula Verhoeven tidak ikut dalam liburan tersebut, bahkan model 36 tahun itu pun juga tidak ada dalam unggahan tersebut.

