HOME WOMEN LIFE

Cincin Kawin Mahalini-Rizky Febian Ternyata Terinspirasi Milik Deddy Corbuzier dan Sabrina chairunisa

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |11:16 WIB
Cincin Kawin Mahalini-Rizky Febian Ternyata Terinspirasi Milik Deddy Corbuzier dan Sabrina chairunisa
Rizky Febian dan Mahalini. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERNIKAHAN Mahalini Raharja dan Rizky Febian dilangsungkan di beberapa tempat. Pertama resepsi di Jakarta pada 10 Mei 2024 lalu, mereka kembali menggelar acara resepsi di Bali pada 17 Mei silam.

Acara pada 17 Mei tersebut, adalah puncak dari prosesi dan pesta pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Di puncak acara ini Mahalini kembali mencuri perhatian dengan penampilannya.

Mahalini

Mahalini tampil cantik dalam gaun pengantin putih, sementara Rizky Febian terlihat keren dengan setelan jas beige. Selain busana yang dikenakan, aksesori yang melekat di keduanya pun terlihat indah.

Desainnya sederhana tapi memliki kemewahannya. Sang desainer Wanda Ponika, founder dari rumah perhiasan ternama Wanda House of Jewels, pun berbagi desain dari aksesori tersebut.

Mahalini raharja

Menurutnya, Mahalini mengenakan limited edition jewelry dari Wanda House of Jewels. "Aku dan Lini & @hiantjen sepakat: Lets save the best for last," kata Wanda seperti dikutip dari IG @wandaponika dan @wandahouseofjewels.

"Mahalini mengenakan kalung super mewah dengan harga fantastis: JOVANA necklace yang merangkai butiran utuh, solitaire diamond berukuran masing-masing 0.70-0,80 carat dalam berbagai bentuk berlian," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
