HOME WOMEN LIFE

4 Potret Cantik Aaliyah Massaid dengan Dress Putih, Netizen: Aura Calon Manten

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:36 WIB
4 Potret Cantik Aaliyah Massaid dengan Dress Putih, Netizen: Aura Calon Manten
Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid belakangan ini menjadi sorotan. Mulai dari banyak dihujat netizen gegara jadi bridesmaid pernikahan Mahalini, hingga saat ia dilamar sang kekasih, Thariq Halilintar.

Meski begitu, Aaliyah justru tampak cuek dan santai. Alih-alih menanggapi netizen, ia justru terlihat kerap membagikan potret cantik dirinya melalui akun Instagramnya.

Salah satunya beberapa potret cantik dirinya ketika dilamar Thariq. Di potret tersebut, Aaliyah terlihat menampilkan pesona cantiknya meski hanya dalam balutan dress putih simpel.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, melansir dari akun Instagramnya, @aaliyah.massaid.

Cantik di tengah hamparan bunga

Aaliyah Massaid

Di potret candid ini, Aaliyah tampak menampilkan pesonanya saat berfoto di tengah hamparan bunga berwarna ungu.

Senyum bahagia

Aaliyah Massaid

Di potret kolase ini, ekspresi senyum manis Aaliyah bak sedang menunjukkan perasaan bahagianya usai dilamar Thariq.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
