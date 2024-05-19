Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lampiaskan Stres dan Galau dengan Makan Bisa Picu Kenaikan Berat Badan

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |07:00 WIB
Lampiaskan Stres dan Galau dengan Makan Bisa Picu Kenaikan Berat Badan
Stres dan galau bisa bikin nafsu makan meningkat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERASAAN sedih, stres, maupun galau kerap kali mengganggu produktivitas diri. Alhasil Anda pasti mencari berbagai macam cara untuk mengatasi perasaan tersebut.

Namun masih banyak orang yang melampiaskan perasaan sedih dan galaunya dengan makan makanan yang enak lho. Bahkan tak jarang nafsu makan ketika sedang dalam kondisi galau bisa jauh lebih meningkat dari biasanya.

Dokter sekaligus content creator kesehatan dr. Nadia Alaydrus menjelaskan bahwa kondisi tersebut dikenal dengan istilah emotional eating.

“Hati-hati ini tuh ngalamin yang namanya emotional eating. Jadi itu adalah kondisi dimana terjadinya emosi negatif seperti stress, kecewa, sedih, ataupun depresi yang kemudian mempengaruhi keinginan untuk makan,” kata dr. Nadia dikutip dari unggahan dalam akun Instagramnya @nadialaydrus, Sabtu 18 Mei 2024.

Dokter Nadia mengungkap kalau kondisi sedih dan galau itu bisa mempengaruhi hormon ghrelin. Sehingga hormon tersebut terus bekerja untuk meningkatkan rasa lapar di tubuh ketika emosi. Apabila tidak diwaspadai dan tidak dijaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka hal ini bisa berdampak pada kenaikan berat badan.

Stres

“Ini itu hormon yang bisa meningkatkan rasa lapar yang kemudian terjadi peningkatan asupan energi saat emosi. Hal ini itu bisa membuat berat badan jadi meningkat,” tuturnya.

Oleh karenanya, dr. Nadia menyarankan untuk lebih mengenali rasa lapar ketika dalam kondisi sedih atau galau. Apakah rasa lapar tersebut karena tubuh memang membutuhkan asupan atau hanya sekadar pelampiasan emosi saja.

Selain itu, dr. Nadia juga mengimbau untuk mengalihkan rasa sedih tersebut dengan melakukan aktivitas yang lebih positif, khususnya olahraga. Salah satu olahraga yang direkomendasikan untuk menenangkan diri yaitu yoga.

“Mendingan kalau lagi galau itu lakukan aktivitas yang positif supaya gak makan terus, misalnya nulis, baca, nonton film, ataupun olahraga. Sebenarnya yang disarankan itu olahraga yoga, karena itu bisa membantu menenangkan pikiran,” ujar dr. Nadia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement