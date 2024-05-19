Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kolaborasi Kemenparekraf dan Wahyoo Ventures Hadirkan Roadshow Foodstartup Indonesia 2024 di Bandung

Janila Pinta , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |13:33 WIB
Kolaborasi Kemenparekraf dan Wahyoo Ventures Hadirkan Roadshow Foodstartup Indonesia 2024 di Bandung
Foodstartup Indonesia 2024 di Bandung (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

FOODSTARTUP Indonesia dan Sayembara merupakan kolaborasi akselerasi bisnis kuliner Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf adanya Wahyoo Ventures melalui Sayembara Roadshow.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM kuliner di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi platform bagi para pengusaha kuliner lokal untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas mereka, sekaligus mendapatkan bimbingan dari para ahli dan praktisi berpengalaman di industri kuliner.

Dalam sambutannya, Anggara Hayun Anujuprana, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf, menegaskan bahwa tujuan FSI 2024 adalah untuk lebih mengakselerasi pembiayaan dan permodalan serta mendorong pelaku usaha kreatif subsektor kuliner untuk lebih berinovasi.

"Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan program ini, khususnya bagi pelaku usaha kuliner yang berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Pendaftaran program FSI 2024 telah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 31 Mei 2024. Pelaku usaha kuliner dapat mendaftarkan diri melalui laman www.foodstartup.id," ujar Anggara.

Foodstartup Indonesia 2024

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Peter Shearer, Founder & CEO Wahyoo Ventures, menyampaikan, "Dalam acara ini, mari kita Bersama menginspirasi, mendorong, dan mengembangkan bakat kuliner kreatif dan bersemangat. Untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi UKM, termasuk mentoring, akses pasar, alat manajemen, dan permodalan," tambahnya.

Dalam sesi diskusi panel, diisi oleh beberapa praktisi bisnis diantaranya: Bonnie Susilo, CEO PT Ultima Rasa Akselerasi, menyampaikan bahwa konsistensi FSI telah memberikan dampak besar dalam mendukung perkembangan subsektor kuliner di Indonesia.

Panelis selanjutnya, Eko Goentoro, COO PT Olsera Indonesia Pratama, menambahkan bahwa Fokus dari Olsera adalah inovasi serta memberikan kemudahan pada level operasional bisnis, mulai dari manajemen produk, inventori, karyawan, promosi, pelanggan hingga pelaporan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement