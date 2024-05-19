Kolaborasi Kemenparekraf dan Wahyoo Ventures Hadirkan Roadshow Foodstartup Indonesia 2024 di Bandung

FOODSTARTUP Indonesia dan Sayembara merupakan kolaborasi akselerasi bisnis kuliner Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf adanya Wahyoo Ventures melalui Sayembara Roadshow.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM kuliner di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi platform bagi para pengusaha kuliner lokal untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas mereka, sekaligus mendapatkan bimbingan dari para ahli dan praktisi berpengalaman di industri kuliner.

Dalam sambutannya, Anggara Hayun Anujuprana, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf, menegaskan bahwa tujuan FSI 2024 adalah untuk lebih mengakselerasi pembiayaan dan permodalan serta mendorong pelaku usaha kreatif subsektor kuliner untuk lebih berinovasi.

"Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan program ini, khususnya bagi pelaku usaha kuliner yang berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Pendaftaran program FSI 2024 telah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 31 Mei 2024. Pelaku usaha kuliner dapat mendaftarkan diri melalui laman www.foodstartup.id," ujar Anggara.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Peter Shearer, Founder & CEO Wahyoo Ventures, menyampaikan, "Dalam acara ini, mari kita Bersama menginspirasi, mendorong, dan mengembangkan bakat kuliner kreatif dan bersemangat. Untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi UKM, termasuk mentoring, akses pasar, alat manajemen, dan permodalan," tambahnya.

Dalam sesi diskusi panel, diisi oleh beberapa praktisi bisnis diantaranya: Bonnie Susilo, CEO PT Ultima Rasa Akselerasi, menyampaikan bahwa konsistensi FSI telah memberikan dampak besar dalam mendukung perkembangan subsektor kuliner di Indonesia.

Panelis selanjutnya, Eko Goentoro, COO PT Olsera Indonesia Pratama, menambahkan bahwa Fokus dari Olsera adalah inovasi serta memberikan kemudahan pada level operasional bisnis, mulai dari manajemen produk, inventori, karyawan, promosi, pelanggan hingga pelaporan.