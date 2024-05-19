Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lagi Asyik Liburan di Pantai, Wanita Ini Malah Diseruduk Banteng

Janila Pinta , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |13:04 WIB
Lagi Asyik Liburan di Pantai, Wanita Ini Malah Diseruduk Banteng
Turis wanita diseruduk banteng (Foto: Jam Press)
A
A
A

NASIB buruk menimpa seorang turis wanita yang sedang berlibur di Pantai La Fortuna di Baja California Sur, Meksiko. Wanita yang tengah mencoba mengambil tas dan handuknya saat di pantai itu malah tiba-tiba diseruduk seekor banteng liar.

Mengutip The Sun, banteng tersebut awalnya hanya mengendus-endus di sekitar wanita itu tetapi mendadak mengamuk hingga menanduk wanita itu dan menghantamnya ke tanah.

Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak turis itu berupaya untuk tetap tenang sebelum meninggalkan tasnya dan berjalan pergi.

Namun, saat dia berbalik untuk kembali mencoba mengambil barangnya, hewan sangar tersebut menangkap gerakannya dan mulai menyerang.

Sempat berusaha melarikan diri, sayangnya usaha tersebut gagal dan banteng menyeruduknya dari belakang hingga menyebabkan wanita itu terjatuh.

Turis Wanita Diseruduk Banteng

(Foto: Jam Press)

Bersusah payah mendapatkan kembali keseimbangannya untuk berdiri, tetapi binatang bertanduk itu kembali menghantam kepalanya dan membuatnya kembali terjatuh.

Kejadian itu memicu teriakan dari pengunjung lainnya yang ketakutan ketika melihat wanita itu lemah tak berdaya saat banteng itu terus menginjak-injaknya ke pasir.

Tak lama, hewan tersebut akhirnya pergi dan meninggalkan turis wanita yang sudah terbaring lemah meringkuk di pantai.

Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai mendekat tetapi tetap waspada dengan banteng yang masih berkeliaran di pantai. Para pengunjung di sekitar terlihat sempat memperingatkan wanita itu beberapa saat sebelum terjadi serangan.

"Kamu benar-benar sedang mempermainkannya sekarang!", seru seseorang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
