Sandiaga Pastikan Okupansi Hotel Sekitar Lokasi World Water Forum 2024 Penuh

TINGKAT hunian kamar di daerah Nusa Dua tempat berlangsungnya World Water Forum 2024 telah terisi penuh.

Tercatat per 18 Mei 2024, tingkat okupansi hotel sudah mencapai angka di atas 95 persen. Artinya sudah fully booked di kawasan Bali Selatan.

Beberapa delegasi World Water Forum ke-10 bahkan mendapatkan penginapan cukup jauh dari lokasi utama acara.

"Karenanya kita akan pastikan ke depan, kegiatan MICE ini bukan hanya terpusat di Bali Selatan tapi juga wilayah lain di Bali," jelas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno usai menghadiri kegiatan 'Nemuin Komunitas' (Netas) di Superlative Gallery, Bali, mengutip laman Kemenparekraf, Minggu (19/5/2024).

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Selain itu, Sandi juga meminta seluruh unsur pentahelix termasuk komunitas pariwisata memperkuat kolaborasi untuk memastikan kegiatan parekraf Indonesia.

"Termasuk menggaungkan perhelatan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 18 hingga 25 Mei 2024," ujarnya.

Ia menilai, komunitas berperan penting untuk mengawasi dan memantau pergerakan serta perilaku wisatawan.

"Kita harus pastikan semua ikut bergandengan tangan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi pentahelix perlu kita hadirkan," imbuhnya.