Resep Cookies Choco Almond, Camilan Enak yang Jadi Idola Anak-Anak

ADA beragam cookies yang biasa kita sajikan di akhir pekan ini. Choco almond bisa menjadi pilhan yang menemani akhir pekan kita baik untuk menonton drakor maupun camilan bersama keluarga.

Cookies ini tentunya jadi favorit keluarga dan anak-anak. Selain rasanya yang enak dari coklatnya, tekstur crunchy dan berpadu dengan almond yang khas menambah cita rasa cookie ini makin enak.

Bagi Anda yang berniat membuat cookies choco almond untuk Lebaran, berikut MNC Portal akan membagikan resepnya seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.

Bahan:

200 gr mentega tawar

160 gr gula halus