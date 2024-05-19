Gaya Puan Maharani Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum ke-10, Kenakan Kebaya Kartini

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani turut hadir dalam Welcoming Dinner dalam rangkaian acara pembuka World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Minggu (19/5/2024). Acara makan malam ini dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo yang turut menyambut para tamu delegasi yang hadir.

Puan Maharani hadir dan berjalan di karpet merah dengan anggun dan memesona. Dia pun disambut hangat oleh Presiden Jokowi dan bercengkrama bersama. Mereka pun berdiri berdampingan dan sempat melakukan jabat tangan hangat.

Puan hadir dalam balutan busana nusantara dengan kebaya Kartini berwarna putih yang memukau dengan ornamen bros berwarna emas yang menambah nuansa nusantara yang kental.

Puan memadukan kebaya putih tersebut dengan kain tenun tradisional bernuansa hitam, emas dan merah. Dia juga menenteng clutch yang menambah kesan elegan pada penampilannya. Perpaduan kebaya dan kain tradisional ini memberikan kesan anggun dan tetap bernuansa nusantara.

Sementara itu, Joko Widodo pun tampil gagah dengan balutan kemeja Tenun Dayak Sintang dengan nuansa bumi kecoklatan. Tenun tersebut merupakan motif khas dari Kalimantan Barat. Lebih lanjut, rangkaian acara World Water Forum ke-10 resmi digelar pada Sabtu 18 Mei 2024.

Dari serangkaian acara yang telah dimulai, kepala negara dan para delegasi akan dijamu pada sambutan makan malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Minggu (19/5/2024).