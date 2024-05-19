Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Puan Maharani Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum ke-10, Kenakan Kebaya Kartini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:00 WIB
Gaya Puan Maharani Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum ke-10, Kenakan Kebaya Kartini
Penampilan Puan Maharani dalam welcoming dinner. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani turut hadir dalam Welcoming Dinner dalam rangkaian acara pembuka World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Minggu (19/5/2024). Acara makan malam ini dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo yang turut menyambut para tamu delegasi yang hadir.

Puan Maharani hadir dan berjalan di karpet merah dengan anggun dan memesona. Dia pun disambut hangat oleh Presiden Jokowi dan bercengkrama bersama. Mereka pun berdiri berdampingan dan sempat melakukan jabat tangan hangat.

Puan hadir dalam balutan busana nusantara dengan kebaya Kartini berwarna putih yang memukau dengan ornamen bros berwarna emas yang menambah nuansa nusantara yang kental.

Puan Maharani

Puan memadukan kebaya putih tersebut dengan kain tenun tradisional bernuansa hitam, emas dan merah. Dia juga menenteng clutch yang menambah kesan elegan pada penampilannya. Perpaduan kebaya dan kain tradisional ini memberikan kesan anggun dan tetap bernuansa nusantara.

Sementara itu, Joko Widodo pun tampil gagah dengan balutan kemeja Tenun Dayak Sintang dengan nuansa bumi kecoklatan. Tenun tersebut merupakan motif khas dari Kalimantan Barat. Lebih lanjut, rangkaian acara World Water Forum ke-10 resmi digelar pada Sabtu 18 Mei 2024.

Dari serangkaian acara yang telah dimulai, kepala negara dan para delegasi akan dijamu pada sambutan makan malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067903/ketua_dpr_puan_maharani-YS5l_large.jpg
Puan Tegaskan Pergantian Tia Rahmania Bukan karena Kritik Nurul Ghufron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/194/3049986/puan_maharani-IXv4_large.jpg
Tampilan Elegan Puan Maharani Pakai Kebaya Kutubaru Emas di Sidang Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/194/2865708/gaya-krisdayanti-dan-puan-maharani-foto-selfie-pakai-kacamata-branded-berapa-harganya-qqanevJRII.jpg
Gaya Krisdayanti dan Puan Maharani Foto Selfie Pakai Kacamata Branded, Berapa Harganya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/612/2797918/viral-perempuan-mirip-puan-maharani-antre-beli-sate-pinggir-jalan-netizen-intel-kali-tuh-9ZoAAVbLQN.jpg
Viral Perempuan Mirip Puan Maharani Antre Beli Sate Pinggir Jalan, Netizen: Intel Kali Tuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/26/298/2674996/viral-puan-maharani-dan-cak-imin-makan-nasi-pecel-ternyata-menu-kesukaan-bung-karno-XHmQxO8jBn.jpg
Viral Puan Maharani dan Cak Imin Makan Nasi Pecel, Ternyata Menu Kesukaan Bung Karno!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/16/194/2648616/rancang-kebaya-puan-maharani-di-sidang-tahunan-mpr-didiet-maulana-terinspirasi-motif-klasik-jawa-hGe3ZE9vGX.jpg
Rancang Kebaya Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR, Didiet Maulana: Terinspirasi Motif Klasik Jawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement