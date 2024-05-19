Tips Memadukan Outfit Denim ala Syifa Hadju, Simple dan Berkelas

DENIM salah satu outfit yang digemari oleh semua kalangan, bahkan outfit ini dianggap tak lekang oleh waktu. Meskipun simple, namun memakai denim harus jago padu padannya juga lho agar tampilan Anda tidak monoton.

Nah, salah satu artis yang pandai memadukan tampilan denim adalah Syifa Hadju. Baru-baru ini kekasih Rizky Nazar itu mengunggah potret OOTDnya pakai denim. Menurutnya memakai denim bukan soal gaya tapi juga perwujudan keberanian.

"Ini tentang menerima keaslian, berdiri tegak dengan diri sendiri, dan berani tampil beda," tulis SYifa Hadju dalam keterangan fotonya di Instagram @syifahadju.

Syifa Hadju tampil stylish memakai inner warna abu-abu dipadukan dengan denim jacket dan ripped jeans warna senada. Ia memilih ripped jeans model high waist baggy pants. Ia padukan tampilannya dengan sneakers dan shoulder bag warna biru.

Perempuan blasteran Arab itu pose satu tangan dimasukkan ke dalam saku kemudian tersenyum ke arah kamera. Parasnya cantik banget.

Pada foto selanjutnya ia foto close up setengah badan sambil memamerkan tasnya. Syifa begitu memesona dengan makeup natural dan rambut digerai. Meski gayanya simple namun tetap berkelas.