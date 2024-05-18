Potret Mirror Selfie Aylena Fusil, Pose Menggoda Pamer Bokong

BAGI para pecinta sinetron, pasti tidak asing dengan sosok Aylena Fusil. Perempuan blasteran Prancis ini sudah membintangi beberapa judul sinetron.

Tak hanya jago berakting, dia juga memiliki paras cantik dan menawan. Melalui postingannya di Instagram, Aylena banyak membagikan gaya outfitnya yang kece dan stylish.

Salah satunya foto dia saat mirror selfie. Dia pun memberikan pose menggoda sambil pamer bokong. Berikut ulasannya dari Instagram @aylena.fusil.

Foto mirror selfie

Perempuan yang menetap di Bali ini banyak membagikan potretnya di Instagram. Seperti pada fotonya ini saat mirror selfie di toilet. Ia tampil casual memakai halter bra dipadukan dengan cardogan crop warna putih dan rok warna krem. Gayanya makin kece dengan rambut dicepol dan kacamata hitam.

Pamer bokong

Pada foto selanjutnya Aylena memamerkan gayanya yang menggoda. Ia pose sambil memamerkan bokongnya yang aduhai. Gayanya pun jadi sorotan.