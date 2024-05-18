Potret The Connell Twins, Tampil Seksi Pakai Mini Dress

THE Connell Twins atau Christina O’Connell dan Carlina O’Connell sempat menjadi perbincangan publik karena keduanya terjun di situs OnlyFans dan menjadi bintang video dewasa.

Gadis kembar blasteran Indonesia dan Australia yang bernama Christina O’Connell (Christy) dan Carlina O’Connell (Carly) ini juga kerap tampil seksi setiap unggahannya di Instagram. Tak jarang penampilannya jadi sorotan.

Seperti pada postingannya belum lama ini. Mereka terlihat memamerkan keseksiannya memakai dress ketat mini. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @theconneltwin.

Pakai mini dress

Kakak beradik ini terlihat menunjukkan keseksiannya memakai mini dress ketat warna hitam. Dress yang ia pakai memiliki detail transparan di bagian samping sehingga makin menggoda. Keduanya pose kompak sambil menunjukkan body goalsnya.

“Cantik banget,” komen @riska***

Pose senyum

Memiliki tubuh bak gitar Spanyol, duo kembar ini selalu memamerkan lekuk tubuhnya. Ditambah lagi kulitnya yang kecoklatan membuat mereka makin eksotis.

Di foto ini The Connell Twins terlihat cantik memakai makeup tebal. Sementara itu rambut panjangnya digerai dengan model curly. Keduanya pose tersenyum sambil melirik ke samping.