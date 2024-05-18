Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Soraya Rasyid saat Umrah sebelum Akui Tampung Andrew Andika

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |06:01 WIB
5 Potret Soraya Rasyid saat Umrah sebelum Akui Tampung Andrew Andika
Soraya Rasyid. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRESENTER Soraya Rasyid menjadi sorotan netizen usai disebut menjalin hubungan khusus dengan aktor Andrew Andika. Terbaru, istri Andrew, Tengku Dewi membongkar sang suami pernah menginap di rumah Soraya.

Sosok Soraya sendiri sontak menjadj perhatian warganet. Sosial medianya pun diserbu netizen imbas isu kedekatannya dengan suami orang ini. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Soraya terlihat sempat menjalani ibadah umrah sebelum dirinya mengakui pernah menampung Andrew di kediamannya. 

Terlihat potret presenter cantik ini berada di Tanah Suci dengan pakaian Muslimah. Penasaran, seperti apa sosok Soraya Rasyid yang sempat menjalani ibadah umrah sebelum mengakui menampung Andrew Andika? Yuk intip potretnya dari Instagram, @sorayarasyid.

Tampil dengan Baju Muslim Syar’i

Soraya Rasyid tampil cantik saat menjalani ibadah umrah. Terlihat ia mengenakan busana Muslim syar’i lengkap dengan hijab panjang berwarna hitam. Soraya pun berpose di tengah tanah lapang dengan burung-burung yang ada di belakangnya. Terlihat wanita berusia 27 tahun ini begitu menikmati momen ibadah umrahnya di Tanah Suci.

Berfoto di Depan Ka’bah

Soraya juga mengabadikan momen dirinya berfoto di depan Ka’bah. Masih dengan hijab syar’i-nya, Soraya tersenyum tipis saat berfoto di Tanah Suci yang didambakan seluruh umat Muslim. Nampak pula momen Soraya menangis saat berjalan mengelilingi Ka’bah ini.

Tampil Cantik dengan Busana Muslim Serba Putih

Busana Muslim serba putih ini juga menambah kecantikan sosok Soraya Rasyid. Nampak dirinya terlihat semakin glowing bercahaya dengan busana berwarna cerah itu. Tak lupa dengan hijab panjang yang menutup auratnya, namun tetap memancarkan aura kecantikannya saat beribadah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/33/3180946//tengku_dewi_putri-WHBR_large.jpg
Tangis Tengku Dewi untuk Andrew Andika: Gagal Jadi Pasangan Jangan Sampai Gagal Jadi Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004//andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179498//tengku_dewi_putri-5BGR_large.JPG
Pesan Menohok Tengku Dewi Usai Dihujat karena Tampil Seksi Pasca Operasi Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178231//andrew_andika-ePjK_large.jpg
Andrew Andika Sebut Tengku Dewi Putri Tutup Komunikasinya dengan Anak: Nomor Saya Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178200//andrew_andika-sif8_large.jpg
Andrew Andika Bantah Tuduhan Tengku Dewi Putri soal Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3178014//andrew-j3TV_large.jpg
Andrew Andika Dituding NPD, Apa Sih Artinya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement