5 Potret Soraya Rasyid saat Umrah sebelum Akui Tampung Andrew Andika

PRESENTER Soraya Rasyid menjadi sorotan netizen usai disebut menjalin hubungan khusus dengan aktor Andrew Andika. Terbaru, istri Andrew, Tengku Dewi membongkar sang suami pernah menginap di rumah Soraya.

Sosok Soraya sendiri sontak menjadj perhatian warganet. Sosial medianya pun diserbu netizen imbas isu kedekatannya dengan suami orang ini. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Soraya terlihat sempat menjalani ibadah umrah sebelum dirinya mengakui pernah menampung Andrew di kediamannya.

Terlihat potret presenter cantik ini berada di Tanah Suci dengan pakaian Muslimah. Penasaran, seperti apa sosok Soraya Rasyid yang sempat menjalani ibadah umrah sebelum mengakui menampung Andrew Andika? Yuk intip potretnya dari Instagram, @sorayarasyid.

Tampil dengan Baju Muslim Syar’i

Soraya Rasyid tampil cantik saat menjalani ibadah umrah. Terlihat ia mengenakan busana Muslim syar’i lengkap dengan hijab panjang berwarna hitam. Soraya pun berpose di tengah tanah lapang dengan burung-burung yang ada di belakangnya. Terlihat wanita berusia 27 tahun ini begitu menikmati momen ibadah umrahnya di Tanah Suci.

Berfoto di Depan Ka’bah

Soraya juga mengabadikan momen dirinya berfoto di depan Ka’bah. Masih dengan hijab syar’i-nya, Soraya tersenyum tipis saat berfoto di Tanah Suci yang didambakan seluruh umat Muslim. Nampak pula momen Soraya menangis saat berjalan mengelilingi Ka’bah ini.

Tampil Cantik dengan Busana Muslim Serba Putih

Busana Muslim serba putih ini juga menambah kecantikan sosok Soraya Rasyid. Nampak dirinya terlihat semakin glowing bercahaya dengan busana berwarna cerah itu. Tak lupa dengan hijab panjang yang menutup auratnya, namun tetap memancarkan aura kecantikannya saat beribadah.