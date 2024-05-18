Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mahalini Pakai Tas Hermes Rp500 Juta saat Bulan Madu di Bali

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |19:21 WIB
Potret Mahalini Pakai Tas Hermes Rp500 Juta saat Bulan Madu di Bali
Mahalini Raharja. (Foto: Instagram)
PENYANYI Mahalini dan Rizky Febian baru saja menggelar resepsi kedua pernikahan mereka di Pulau Dewata, Bali. Sebelumnya, resepsi pertama mereka berlangsung mewah di salah satu hotel di Jakarta.

Sebelum menggelar resepsi, Mahalini dan Iky juga menikmati momen bulan madu mereka di pulau Bali ini. Salah satu yang jadi sorotan di momen bulan madu Lini dan Iky ini ialah gaya stylish Mahalini.

Selama liburan, pelantun Melawan Restu ini tampil kasual dan feminin. Tak hanya itu, ia Lini juga menenteng tas mewah di momen bulan madunya ini.

Tas Mahal

Dalam foto itu, terlihat Lini dengan elegan mengenakan tas tersebut saat keluar dari villa tempatnya menginap. 

