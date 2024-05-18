Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Penjual Kopi Pinggir Jalan Mirip Refal Hady, Bikin Netizen Kepincut

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |18:47 WIB
Viral Penjual Kopi Pinggir Jalan Mirip Refal Hady, Bikin Netizen Kepincut
Viral Penjual Mirip Refal Hady. (Foto: Tiktok)
A
A
A

PARAS tampan dan memesona bisa jadi nilai plus saat berdagang. Bagaimana tidak, para pelanggan khususnya kaum Hawa bisa dengan senang hati menyambangi toko tersebut mengingat sang penjual memiliki paras yang rupawan.

Seperti yang dialami pria penjual kopi di pinggir jalan ini. Seorang netizen dibuat terpesona dengan ketampanan penjual kopi yang ada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @oohnaee.

Viral di Sosmed

“TikTok please do your magic, temuin mas ini. Dia jual kopi makanya di daerah Cemput (Cempaka Putih),” tulis akun itu.

Benar saja, pria penjual kopi pinggir jalan itu memiliki paras yang tampan dan rupawan. Saat berjualan, ia mengenakan pakaian rapi denhan jaket dsn topi hitam.

Pria tersebut juga memiliki hidung mancung dan senyuman manis dengan bewok di area wajahnya. Terlihat pula ia dengan sigap melayani pembeli dan membuatkan minumannya.

Halaman:
1 2
      
