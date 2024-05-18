Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Ini Diteror 10 Tahun, Gara-Gara Ngasih Uang Jajan Rp5 Ribu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |17:18 WIB
Viral Cerita Nyimas. (Foto: X)
SEORANG wanita asal Surabaya bernama Nimas belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namanya bahkan menjadi trending di media sosial X. Hal ini bermula saat Nimas curhat soal teror yang dialaminya melalui cuitannya. 

Dia mengaku diteror mantan teman sekelasnya selama 10 tahun hingga hidupnya tidak tenang. Pria bernama Adi tersebut berkali-kali mengajaknya menikah, mengganggunya melalui telfon hingga menuliskan khayalannya soal Nimas di akun X nya. Hal ini terus berlanjut selama 10 tahun lamanya. Cuitan ini pun viral hingga dilihat sebanyak 26 juta kali. 

Viral Nyimas

"BENER-BENER KUWESEL YA ALLAAHHH 10 TAHUN AKU DI OBSESI ADI PRADITA AREK SMPN 34 SURABAYA. KONCO SAK KELAS SING NGIRO AKU BAPER AMBEK DE E PDAHAL AKU ANCEN EXTROVERT DAN PEDULI NANG AREK KELAS. KESEL DI GANGGU 10 TAHUN OREPKU (Benar-benar capek Ya Allah, 10 tahun aku diobsesi Adi Pradita anak SMPN 24 Surabaya. Teman sekelas yang mikir aku naksir dia, padahal aku emang ekstrovert dan peduli ke anak kelas. Capek diganggu 10 tahun hidupku)," tulis Nimas lewat akun X @runeh_ dikutip Sabtu (18/5/2024).

Nimas pun menceritakan awal mula peristiwa tersebut. Ternyata, Adi salah paham dengan kebaikan Nimas, Kala itu, Nimas yang melihat Adi sebagai anak pendiam di kelas, tak punya teman, dan jarang ke kantin suatu hari bertanya ke Adi, "Gak ke kantin?" Lalu dijawab tidak karena ia tak membawa uang ke sekolah. Nimas lalu memberinya Rp5 ribu untuk makan. Dari situ lah, Adi mulai menerornya. 

Adi terus berusaha menghubunginya lewat berbagai cara. Setiap kali akun media sosialnya diblokir oleh Nimas, Adi membuat lagi yang baru hingga ratusan akun. 

"AKU CUMA KASIH KAMU UANG 5000 DI, KAMU KASIH AKU NERAKA 10 TAHUN," tulis Nimas.

