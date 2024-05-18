Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Resepsi Mahalini dan Rizky Febian, Nia Ramadhani dan Rossa Jadi Bridesmaids

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |11:36 WIB
Potret Resepsi Mahalini dan Rizky Febian, Nia Ramadhani dan Rossa Jadi Bridesmaids
Resepsi Rizky Febian dan Mahalini. (Foto: Instagram)
A
A
A

RANGKAIAN acara pernikahan Mahalini Raharja dan Rizky Febian rupanya belum selesai. Setelah menggelar akad dan resepsi di Jakarta pada 10 Mei 2024 lalu, mereka kembali menggelar acara resepsi di Bali.

Acara resepsi kali ini terbilang cukup intimate karena hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Selain itu konsepnya sangat unik karena dilakukan di outdoor.

Penasaran seperti apa momen resepsi pernikahan Mahalini dan Rizky Febian di Bali? Berikut ulasannya dari Instagram @thebridestory.

Gelar resepsi kedua di Bali

Resepsi Rizky-Mahalini

Setelah menggelar resepsi mewah di Jakarta, Mahalini dan Rizky Febian kembali membuat resepsi di Bali. Pasangan ini memilih hotel bintang lima, The Ritz-Carlton Bali sebagai venue acara resepsi kedua.

Menariknya acara ini mengusung konsep outdoor dan dibuat secara intimate. Hanya keluarga dan orang terdekat yang hadir dalam acara tersebut.

Dekorasi mewah

Resepsi Rizky-Mahalini

Menariknya, dekorasi pernikahan Mahalini dan Rizky ini bernuansa terakota dan beige yang sangat indah. Nampak bunga menghiasi setiap dekorasi tempat itu. Meskipun terlihat modern, namun nuansa Balinya masih sangat terasa dengan beberapa ornamen janur.

Tampil anggun

Resepsi Rizky-Mahalini

Momen Mahalini dan Rizky saat jalani proses kirab. Mahalini tampil cantik dalam balutan kemben dress berwarna putih, sementara Rizky Febian terlihat keren dengan setelan jas berwarna beige. Keduanya berjalan sambil ditaburi bunga oleh para bridesmaid yang menggunakan busana berwarna terracotta.

