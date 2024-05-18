Wow, Kapal Pesiar Norwegia Tawarkan Pengalaman Berlayar Tanpa Busana

BERWISATA di atas kapal pesiar mengarungi laut lepas mungkin sudah pernah dicoba oleh beberapa orang.

Namun, pernahkah Anda mencoba pengalaman berwisata di atas kapal pesiar dalam keadaan tidak mengenakan sehelai benang pun alias benar-benar telanjang bulat?

Bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut tentu terdengar 'tabu'. Namun, bagi beberapa wisatawan dari negara lain, pengalaman itu mungkin terdengar unik.

Pengalaman pelayaran 'nudist' tersebut baru-baru ini ditawarkan oleh sebuah perusahaan spesialis tur dan perjalanan yang telah bermitra dengan Norwegia Cruise Line, untuk pelayaran ke Karibia.

Melalui penawaran tersebut, perusahaan perjalanan nudist bernama Bare Necessities ingin ‘mendobrak’ hambatan terhadap aksi 'nudist' dan menjadikan liburan tanpa pakaian sebagai pilihan yang layak dan dapat diterima.

(Foto: cruiseindustrynews)

Mereka diketahui telah bekerja sama dengan operator kapal pesiar terkenal tersebut untuk menyiapkan perjalanan selama 11 hari lamanya.

Pelayaran yang akan dilakukan di kapal Norwegian Pearl yang memiliki kapasitas 2.300 orang tersebut akan berlayar pada 3 Februari 2025 dan kembali pada 14 Februari.

Harga paket perjalanan yang ditawarkan untuk merasakan sensasi pelayaran nudist tersebut dibanderol mulai dari harga USD2.000 atau hampir Rp32 juta untuk dua orang di kabin standar.

Sementara untuk kapasitas tiga orang, harga pelayaran nudist tersebut dibanderol seharga USD33.155 atau sekitar Rp534 juta.

Perjalanan ini menawarkan berbagai fasilitas yang sesuai dengan gaya pelayaran telanjang setiap orang.