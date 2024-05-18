Dorong AKI Ciptakan Lapangan Kerja, Sandiaga: Mari Jadikan Kreasi Bukan Sebatas Mimpi

APRESIASI Kreasi Indonesia (AKI) sebagai salah satu program strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali digelar tahun ini. Tahun ini mengusung tema 'Kreasi' yang akan digelar di 12 kota/kabupaten seluruh Indonesia.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, AKI sudah memasuki tahun keempat dan tahun ini AKI akan hadir dengan inovasi baru.

Di mana adanya keterlibatan subsektor ekonomi kreatif tambahan seperti gim. Sehingga tahun 2024, terdapat tujuh subsektor ekraf yang terlibat didalamnya yakni kuliner, kriya, fesyen, aplikasi, musik, film, serta gim.

“Mari jadikan kreasi bukan hanya sebatas mimpi tapi bukti nyata untuk ikut membangun negeri dan tentunya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Sandi, dalam keterangan resminya.

Bootcamp Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024 sudah berlangsung di 8 kota (Bekasi, Serang, Denpasar, Magelang, Singkawang, Blitar, Palu dan Toba). Pelaksanaan Bootcamp di masing-masing kota berlangsung selama 3 hari, dari total 12 kota yang ditargetkan kegiatan Bootcamp akan rampung di tanggal 30 Mei 2024.

Pada hari pertama, materi yang disampaikan mencakup Hak Kekayaan Intelektual, Pitching & Presentasi, dan Pengelolaan Keuangan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Hari kedua akan diisi dengan materi Produk Review & Branding, Marketplace & Promosi Digital, Design Thinking & Business Model, serta Legalitas & Standarisasi Usaha. Sebagai penutup, di hari terakhir peserta akan mengikuti materi Sosialisasi E-KATALOG dan Coaching Clinic & Mentoring.

Beberapa peserta merasakan manfaat setelah mengikuti Bootcamp. Seperti yang disampaikan Risa, owner dari The Cold Crafters, produsen kopi cold brewery.

“Materi-materi di Bootcamp bagus, sangat relevan, aplikatif. Para mentor memberikan banyak tips dan trik, dan disampaikan dengan cara yang komunikatif," ungkap Risa.

Kesan yang sama juga dirasakan Rici Narita, owner dari Narita Bakes, bakery asal Kalimantan. Rici mengatakan banyak pengalaman yang luar biasa yang ia rasakan di acara ini.

“Di sini saya tidak hanya ketemu teman-teman baru dari sekitar Kalimantan, tapi juga dari luar. Di AKI saya juga mendapat banyak materi baru yang saya belum tahu, seperti materi design thinking and business model yang disampaikan Pak Dwi Purnomo,” paparnya.

The Cold Crafters dan Narita Bakes adalah dua dari total 410 Jenama dari seluruh Indonesia, yang lolos mengikuti Fase Bootcamp. Para peserta ini disaring dari 6.680 pendaftar yang sudah masuk, dan dibagi dalam tujuh Subsektor ekraf, diantaranya; Kuliner, Kriya, Fesyen, Aplikasi, Gim, Musik dan Film.