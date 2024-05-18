8 Tempat Makan Soto Kudus Enak di Jakarta, Gurihnya Bikin Nagih

SOTO Kudus merupakan hidangan khas Kudus, Jawa Tengah yang hadir dengan cita rasa gurih dengan kuah bening yang sedap.

Dilengkapi dengan suwiran ayam dan tauge membuat sajian satu ini semakin lengkap untuk dinikmati. Selain suwiran, soto satu ini juga terkadang menggunakan daging sapi atau daging kerbau.

Segarnya kuah soto yang kaya akan rempah-rempah membuat kuliner Jawa Tengah ini banyak dicari oleh orang-orang. Para penikmat tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

Tidak hanya menjadi santapan masyarakat Kudus, soto ini juga digemari di beberapa wilayah lainnya. Hal itu terlihat dari banyaknya tempat makan Soto Kudus yang bisa kita temui di berbagai daerah.

Jakarta menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak pilihan tempat makan Soto Kudus. Bagi Anda yang berada di Jakarta tidak perlu khawatir lagi karena beberapa tempat makan ini menyajikan Soto Kudus yang tak kalah lezat dari Soto Kudus yang berada di tempat asalnya.

(Foto: Tjetje James)

Berikut Okezone rangkumkan delapan tempat makan Soto Kudus enak di Jakarta.

1. Soto Kudus Senayan

Menjadi salah satu tempat favorit bagi para penikmat Soto Kudus, Soto Kudus Senayan sudah memiliki outlet yang tersebar di beberapa tempat selain Senayan yaitu di Puri Indah dan Kelapa Gading. Tak heran mengapa Soto Kudus ini banyak digemari karena cita rasa dari kuah soto yang hangat terasa begitu gurih tanpa terasa penyedap yang berlebihan.

Soto yang dilengkapi suwiran ayam, renyahnya tauge dan irisan kol, irisan daun bawang, serta bawang goreng semakin nikmat saat ditambah dengan perasan jeruk nipis yang segar.

Di samping itu, Anda dapat mengisi perut Anak dengan aneka jajanan yang tersaji di atas meja makan Anda. Budget per orang sekitar Rp25-50 ribu untuk menyantap Soto Kudus yang berlokasi di Rukan Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar.

(Foto: dok. Yuyus Mohayus)

2. Soto Kudus Blok M

Blok M memang menjadi salah satu surganya para pecinta kuliner khas nusantara termasuk Soto Kudus ini. Terdapat satu tempat makan Soto Kudus yang populer di area ini dan sudah tersebar beberapa cabang di Radio Dalam, Tebet, Green Ville, dan Kelapa Gading.

Tempat makan Soto Kudus Blok M yang sangat nyaman dan rasanya yang autentik membuat pelanggan ketagihan mengunjungi tempat satu ini.

Soto legendaris ini memiliki rasa yang mirip dengan soto aslinya dengan cita rasa cenderung manis dan dapat dinikmati dengan berbagai macam side dish seperti tempe bacem, gorengan, perkedel, kerupuk, dan lain-lain. Soto yang berlokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 36, Pondok Indah ini dapat Anda nikmati dengan harga di bawah Rp50 ribu per orangnya.

(Foto: dok. Properti Baru)

3. Soto Kudus Kencana

Soto Kudus Kencana yang berada di Jalan Raya Perjuangan 88B, Kebun Jeruk ini merupakan Soto Kudus Andalan di Jakarta Barat. Anda akan mendapatkan pengalaman menikmati lezatnya Soto kudus dengan berbagai makanan pendamping di tempat yang sangat nyaman.

Tempat makan yang juga menyediakan beberapa jenis menu lainnya ini menjadi pilihan ideal untuk sarapan sebelum memulai aktivitas Anda.

Berbagai makanan pendamping juga melengkapi kenikmatan suguhan ini seperti sate telur puyuh, sate kerang, perkedel, gorengan, dan masih banyak lagi.

Anda bisa memesan sesuai selera Anda apakah memesan Nasi Soto Kudus dicampur atau dipisah. Saat ini, Soto Kudus Kencana dapat Anda cicipi mulai dari harga Rp30 ribu per porsinya.

(Foto: dok. Menhariq Noor)

4. Soto Kudus Garuda

Warga Tebet pastinya tidak asing lagi dengan tempat makan Soto Kudus yang khas dengan suwiran ayam kapunya ini.

Soto Kudus Garuda berada tepat di sebelah stasiun Tebet yang membuat tempat makan ini ramai didatangi pengunjung. Selain itu, sajian sto yang mempunyai rasa yang khas dan gurih ini semakin disukai karena suwiran ayam yang banyak dan memuaskan.

Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan mengenyangkan perut dengan menikmati Soto Kudus Garuda bersama telur puyuh, otak-otak, dan juga kerupuk kulit yang renyah. Anda hanya perlu menyiapkan mulai dari Rp25 ribu saja untuk menyantap Soto Kudus Garuda di Jalan KH Abdullah Syafei No. 522, Tebet ini.