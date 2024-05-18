Desainer Ungkap Detail Rancangan Busana Resepsi Mahalini Raharja di Bali

RANGKAIAN acara pernikahan Mahalini Raharja dan Rizky Febian nyatanya belum usai. Setelah menggelar acara pernikahan di Jakarta, pasangan ini kembali menggelar resepsi di Bali.

Pasangan ini menggelar resepsi kedua pada Jumat 17 Mei 2024 di The Ritz-Carlton Bali dengan mengusung tema outdoor. Dekorasi pernikahan Mahalini dan Rizky ini bernuansa terracotta dan beige yang sangat indah.

Nampak bunga menghiasi setiap dekorasi tempat itu. Meskipun terlihat modern, namun nuansa Balinya masih sangat terasa dengan beberapa ornamen janur. Mahalini tampil anggun dalam balutan kemben dress dengan model ekor panjang menjuntai. Dress yang dipakai Mahalini rancangan desainer Hian Tjen.

Rambut panjang Mahalini digerai dan dia memakai makeup flawless. Paras cantik Mahalini begitu terpancar dalam momen tersebut. Melalui postingannya di Instagram, sang desainer menjelaskan detail busana pengantin yang dipakai di hari bahagia Mahalini dan Rizky Febian.