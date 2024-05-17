Momen Bareng si Kecil Lebih Seru dengan Aktivitas di Hotel Ramah Anak Ini

LIBURAN akhir pekan bersama keluarga bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengunjungi tempat wisata ataupun staycation di hotel. Pilihan hotel yang sedikit menjauh dari rumah pun bisa jadi pilihan.

Nah, buat Anda yang sedang berada di Serang, Banten, dan ingin menghabiskan momen libur akhir pekan bersama si kecil dengan staycation, maka sangat direkomendasikan pilih hotel yang ramah anak.

Ya, hotel ramah anak memungkinkan si kecil menghabiskan banyak waktu libur akhir pekannya di hotel saja tanpa perlu kemana-mana lagi. Ini tentu dapat memberi manfaat salah satunya momen bonding bersama bisa lebih banyak tanpa harus memakan waktu di jalan menuju tempat wisata.

Mengacu pada fasilitas yang disediakan Aston Hotel Serang, Banten, berikut 5 kegiatan seru yang bisa dijajal selama libur akhir pekan yang tentunya dapat membuat anak betah dan nyaman saat staycation:

Kids swimming pool

Di sini anak-anak aman dan nyaman berenang, karena kedalaman dari kolamnya sangat rendah. Meski begitu, untuk anak-anak yang tidak pandai berenang tetap perlu pengawasan orangtua, ya.

Mini waterpark

Tersedianya mini waterpark seperti yang ada di Aston Hotel Serang memungkinkan anak-anak menghabiskan waktunya dengan happy. "Fasilitas ini jadi salah satu tujuan utama kalau tamu dengan anak yang mau berenang sekaligus main air," kata Cluster PR Manager Aston Hotels Banten Luna Feritha pada MNC Portal.

Serunya lagi, pada momen weekend, area mini waterpark ini menyuguhkan sensasi mandi busa atau foam party. "Itu kalau udah foam party, semua anak-anak pasti girang banget main di mini waterpark," jelas Luna.

Mini soccer

Buat anak-anak yang hobi main bola, tentu adanya fasilitas mini soccer akan sangat digemari. Menariknya, di hotel Serang ini lapangan bola benar-benar alami dan suasana sejuk dan asri dapat terasa karena adanya pepohonan di sekitar lapangan bola. Menyatu dengan alam sekali.

Tenis meja

Jika si kecil suka olahraga tenis meja, maka bisa main dengan leluasa di area Pendopo. Fasilitas ini disediakan cuma-cuma untuk semua tamu. Seru banget, ya.